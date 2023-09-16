https://sputnikarabic.ae/20230916/البنتاغون-يعتزم-استجواب-شهود-جدد-حول-التفجير-الانتحاري-في-مطار-كابول-1081085197.html
البنتاغون يعتزم استجواب شهود جدد حول التفجير الانتحاري في مطار كابول
البنتاغون يعتزم استجواب شهود جدد حول التفجير الانتحاري في مطار كابول
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، بأنها تعتزم استجواب شهود جدد في إطار جهودها لكشف تفاصيل الهجوم الانتحاري، الذي وقع قبل عامين، في مطار... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T07:12+0000
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سبوتنيك. وكان تحقيق أمريكي سابق قد خلص إلى أن الهجوم الذي وقع، في 26 أغسطس/ آب 2021، أمام مطار "كابول" كان يستحيل تجنبه، ومع ذلك، لم يتوقف البرلمانيون الجمهوريون عن الضغط على إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في هذه القضية، واستغلوا هذا الهجوم والفوضى، التي رافقت عملية الانسحاب من أفغانستان.وقع التفجير الانتحاري في منطقة مزدحمة بالقرب من بوابة "آبي غيت"، وهي إحدى البوابات الثلاث التي تؤدي إلى مطار "كابول"، حيث كان الناس ينتظرون من أجل الصعود على الطائرات ومغادرة أفغانستان، بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في كابول، بشكل سريع ومفاجئ.وأعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، مايكل لوهورن، في وقت سابق، أن الفريق المكلف بالتحقيق يعتزم إجراء 19 مقابلة إضافية، وربما أكثر إذا لزم الأمر.وأضاف لوهورن أن "هذه الاستجوابات الجديدة تم تحديدها بناء على تقييم للمعلومات، التي تم الحصول عليها من إفادات عامة، حيث تبين أن الشهادة التي قدمها، تايلر فارغاس- أندروز، وهو عنصر سابق في القوات البحرية الأمريكية، تكشف معلومات لم يتم ذكرها من قبل شهود آخرين.ولفت لوهورن إلى أن "هذا التقييم أيضا ساعد في تحديد الجنود الذين أصيبوا خلال الهجوم على بوابة "آبي غيت" ولم يتم استجوابهم بسبب إجلائهم الفوري لأسباب طبية بعد الهجوم".وتعهد المتحدث بأن "تضمن الاستجوابات الجديدة قيام السلطات الأمريكية، بجميع العمليات اللازمة للتحقق من الحقائق في ضوء المعلومات الجديدة المتاحة"، بحسب قوله.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
البنتاغون يعتزم استجواب شهود جدد حول التفجير الانتحاري في مطار كابول
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، بأنها تعتزم استجواب شهود جدد في إطار جهودها لكشف تفاصيل الهجوم الانتحاري، الذي وقع قبل عامين، في مطار "كابول" أثناء عملية الانسحاب من أفغانستان، وأسفر عن مقتل 173 شخصا على الأقل، بما في ذلك 13 عسكريا أمريكيا.
سبوتنيك
. وكان تحقيق أمريكي سابق قد خلص إلى أن الهجوم الذي وقع، في 26 أغسطس/ آب 2021، أمام مطار "كابول" كان يستحيل تجنبه، ومع ذلك، لم يتوقف البرلمانيون الجمهوريون عن الضغط على إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في هذه القضية، واستغلوا هذا الهجوم والفوضى، التي رافقت عملية الانسحاب من أفغانستان.
وقع التفجير الانتحاري في منطقة مزدحمة بالقرب من بوابة "آبي غيت"، وهي إحدى البوابات الثلاث التي تؤدي إلى مطار "كابول"، حيث كان الناس ينتظرون من أجل الصعود على الطائرات ومغادرة أفغانستان، بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في كابول، بشكل سريع ومفاجئ.
وأعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، مايكل لوهورن، في وقت سابق، أن الفريق المكلف بالتحقيق يعتزم إجراء 19 مقابلة إضافية
، وربما أكثر إذا لزم الأمر.
وأضاف لوهورن أن "هذه الاستجوابات الجديدة تم تحديدها بناء على تقييم للمعلومات، التي تم الحصول عليها من إفادات عامة، حيث تبين أن الشهادة التي قدمها، تايلر فارغاس- أندروز، وهو عنصر سابق في القوات البحرية الأمريكية، تكشف معلومات لم يتم ذكرها من قبل شهود آخرين.
ولفت لوهورن إلى أن "هذا التقييم أيضا ساعد في تحديد الجنود الذين أصيبوا
خلال الهجوم على بوابة "آبي غيت" ولم يتم استجوابهم بسبب إجلائهم الفوري لأسباب طبية بعد الهجوم".
وتعهد المتحدث بأن "تضمن الاستجوابات الجديدة قيام السلطات الأمريكية، بجميع العمليات اللازمة للتحقق من الحقائق في ضوء المعلومات الجديدة المتاحة"، بحسب قوله.