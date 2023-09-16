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https://sputnikarabic.ae/20230916/الجيش-اللبناني-يداهم-عددا-من-مخيمات-النازحين-السوريين-1081088532.html
الجيش اللبناني يداهم عددا من مخيمات النازحين السوريين
الجيش اللبناني يداهم عددا من مخيمات النازحين السوريين
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع خلال الأسبوع الماضي. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T09:57+0000
2023-09-16T09:57+0000
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وأضاف، في بيان، أن وحدة من الجيش تدعمها دورية من مديرية المخابرات أوقفت "43 سوريا لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية".ووفقا للبيان، يباشر القضاء المختص التحقيق معهم.ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية.في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.وأمس الجمعة، طالبت قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من التكتل مراجعة وضع سوريا، "كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفق إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد كبيرة من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين".وأضافت أن "المعلومات المتوافرة لديها من السلطات في لبنان، هي أن هناك زيادة في عدد السوريين، الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان يشكل حاجزا، إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".وأكدت قبرص ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بوجود مناطق آمنة في سوريا، ما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إليها. لأنه في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".يذكر أنه في 2022، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا 43254 نازحا، وذلك بعد استئناف عملية العودة التي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230916/قبرص-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإنهاء-وضع-سوريا-كدولة-غير-آمنة-1081084373.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش اللبناني يداهم عددا من مخيمات النازحين السوريين

09:57 GMT 16.09.2023
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف، في بيان، أن وحدة من الجيش تدعمها دورية من مديرية المخابرات أوقفت "43 سوريا لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية".
ووفقا للبيان، يباشر القضاء المختص التحقيق معهم.

ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية.
في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء وضع سوريا "كدولة غير آمنة"
06:36 GMT
وأمس الجمعة، طالبت قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من التكتل مراجعة وضع سوريا، "كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفق إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد كبيرة من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين".
وأضافت أن "المعلومات المتوافرة لديها من السلطات في لبنان، هي أن هناك زيادة في عدد السوريين، الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان يشكل حاجزا، إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".
وأكدت قبرص ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بوجود مناطق آمنة في سوريا، ما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إليها. لأنه في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".
يذكر أنه في 2022، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا 43254 نازحا، وذلك بعد استئناف عملية العودة التي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
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