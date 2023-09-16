https://sputnikarabic.ae/20230916/الكويت-تسلم-العراق-مذكرة-احتجاج-على-منعه-تصديق-اتفاقية-الملاحة-البحرية-معها-1081086136.html
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على منعه تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على منعه تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها
أعلنت دولة الكويت، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله." 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T08:22+0000
2023-09-16T08:22+0000
2023-09-16T08:22+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101530/53/1015305391_19:0:3482:1948_1920x0_80_0_0_ffa8305a80c5c9fd6ed9eb6d225efc56.jpg
جاء ذلك في مذكرة احتجاج، سلمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، أمس الجمعة، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام، 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في قرارها الذي صدر، مطلع الشهر الجاري، إنها "قررت في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت موضحة أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.يشار إلى أن خور عبد الله يقع شمالي الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230905/خبير-قانوني-يمكن-للكويت-اللجوء-للقضاء-الدولي-بعد-إلغاء-العراق-اتفاقية-خور-عبد-الله-1080718789.html
الكويت
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101530/53/1015305391_452:0:3049:1948_1920x0_80_0_0_aa47694120bfe1f448c4d9b897dc3d2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على منعه تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها
تابعنا عبر
أعلنت دولة الكويت، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله."
جاء ذلك في مذكرة احتجاج، سلمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، أمس الجمعة، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي
.
وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام، 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في قرارها الذي صدر، مطلع الشهر الجاري، إنها "قررت في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابعت موضحة أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وخور عبد الله
هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.
يشار إلى أن خور عبد الله يقع شمالي الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.