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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/ترامب-يرحب-بإشادة-بوتين-بخطة-التفاوض-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1081082354.html
ترامب يرحب بإشادة بوتين بخطة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا
ترامب يرحب بإشادة بوتين بخطة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يرحب بإشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنواياه في محاولة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T01:20+0000
2023-09-16T02:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفي الأسبوع الماضي، قال بوتين إنه سعيد برؤية اقتراح ترامب بمحاولة التفاوض بسرعة على إنهاء النزاع إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2024.وقال ترامب في عرض تمهيدي لمقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعجبني أنه قال ذلك". "لأن هذا يعني أن ما أقوله صحيح".وقال ترامب إنه سيجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي للتفاوض على إنهاء الصراع.وأضاف ترامب أن المفاوضات ستؤدي إلى "اتفاق عادل" لجميع الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-الغرب-فشل-في-تحقيق-عزلة-روسيا-1081078454.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, فلاديمير بوتين, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب يرحب بإشادة بوتين بخطة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا

01:20 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 02:03 GMT 16.09.2023)
© AFP 2023 / Chandan Khannaالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AFP 2023 / Chandan Khanna
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يرحب بإشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنواياه في محاولة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، قال بوتين إنه سعيد برؤية اقتراح ترامب بمحاولة التفاوض بسرعة على إنهاء النزاع إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2024.
وقال ترامب في عرض تمهيدي لمقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعجبني أنه قال ذلك". "لأن هذا يعني أن ما أقوله صحيح".
بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: الغرب فشل في تحقيق عزلة روسيا
أمس, 18:39 GMT
وقال ترامب إنه سيجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي للتفاوض على إنهاء الصراع.
وأضاف ترامب أن المفاوضات ستؤدي إلى "اتفاق عادل" لجميع الأطراف.
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