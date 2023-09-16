https://sputnikarabic.ae/20230916/ترامب-يرحب-بإشادة-بوتين-بخطة-التفاوض-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1081082354.html
ترامب يرحب بإشادة بوتين بخطة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا
ترامب يرحب بإشادة بوتين بخطة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يرحب بإشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنواياه في محاولة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T01:20+0000
2023-09-16T01:20+0000
2023-09-16T02:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفي الأسبوع الماضي، قال بوتين إنه سعيد برؤية اقتراح ترامب بمحاولة التفاوض بسرعة على إنهاء النزاع إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2024.وقال ترامب في عرض تمهيدي لمقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعجبني أنه قال ذلك". "لأن هذا يعني أن ما أقوله صحيح".وقال ترامب إنه سيجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي للتفاوض على إنهاء الصراع.وأضاف ترامب أن المفاوضات ستؤدي إلى "اتفاق عادل" لجميع الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-الغرب-فشل-في-تحقيق-عزلة-روسيا-1081078454.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, فلاديمير بوتين, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, فلاديمير بوتين, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب يرحب بإشادة بوتين بخطة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا
01:20 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 02:03 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يرحب بإشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنواياه في محاولة التفاوض على حل النزاع في أوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، قال بوتين إنه سعيد برؤية اقتراح ترامب
بمحاولة التفاوض بسرعة على إنهاء النزاع إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2024.
وقال ترامب في عرض تمهيدي لمقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعجبني أنه قال ذلك". "لأن هذا يعني أن ما أقوله صحيح".
وقال ترامب إنه سيجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي للتفاوض على إنهاء الصراع.
وأضاف ترامب أن المفاوضات ستؤدي إلى "اتفاق عادل" لجميع الأطراف.