https://sputnikarabic.ae/20230916/زعيم-كوريا-الشمالية-يصل-إلى-مطار-كنفيتشي-بمدينة-فلاديفوستوك-1081082718.html
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك
وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع سيرغي شويغو. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T03:24+0000
2023-09-16T03:24+0000
2023-09-16T03:44+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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كنفيتشي - سبوتنيك. وأفاد مراسل سبوتنيك بأن كيم وصل إلى المطار على متن سيارة، ضمن موكب خاص، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي.وحسب مراسل سبوتنيك، فإن زعيم كوريا الشمالية سيتفقد خلال زيارته معدات الطيران الحديثة التابعة للقوات الجوفضائية الروسية في المطار.وأضاف مراسل سبوتنيك أن وزير الدفاع الروسي أطلع زعيم كوريا الشمالية على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية خلال زيارته لمطار كنفيتشي.وأجرى زعيم كوريا الشمالية أمس، زيارة إلى مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، رفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.
https://sputnikarabic.ae/20230915/زعيم-كوريا-الشمالية-يبدي-إعجابه-الشديد-بتطور-تكنولوجيا-صناعة-الطائرات-في-روسيا-1081081929.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك
03:24 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 03:44 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع سيرغي شويغو.
كنفيتشي - سبوتنيك. وأفاد مراسل سبوتنيك بأن كيم وصل إلى المطار على متن سيارة
، ضمن موكب خاص، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي.
وحسب مراسل سبوتنيك، فإن زعيم كوريا الشمالية سيتفقد خلال زيارته معدات الطيران الحديثة التابعة للقوات الجوفضائية الروسية في المطار.
وأضاف مراسل سبوتنيك أن وزير الدفاع الروسي أطلع زعيم كوريا الشمالية على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية خلال زيارته لمطار كنفيتشي.
وأجرى زعيم كوريا الشمالية أمس، زيارة إلى مصانع الطائرات الروسية
في مدينة كومسومولسك نا أمور، رفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.