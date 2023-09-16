عربي
https://sputnikarabic.ae/20230916/زعيم-كوريا-الشمالية-يصل-إلى-مطار-كنفيتشي-بمدينة-فلاديفوستوك-1081082718.html
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك
وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع سيرغي شويغو. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T03:24+0000
2023-09-16T03:44+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080985228_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2623fbf26a8d2662a379ead9c18861de.jpg
كنفيتشي - سبوتنيك. وأفاد مراسل سبوتنيك بأن كيم وصل إلى المطار على متن سيارة، ضمن موكب خاص، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي.وحسب مراسل سبوتنيك، فإن زعيم كوريا الشمالية سيتفقد خلال زيارته معدات الطيران الحديثة التابعة للقوات الجوفضائية الروسية في المطار.وأضاف مراسل سبوتنيك أن وزير الدفاع الروسي أطلع زعيم كوريا الشمالية على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية خلال زيارته لمطار كنفيتشي.وأجرى زعيم كوريا الشمالية أمس، زيارة إلى مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، رفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.
https://sputnikarabic.ae/20230915/زعيم-كوريا-الشمالية-يبدي-إعجابه-الشديد-بتطور-تكنولوجيا-صناعة-الطائرات-في-روسيا-1081081929.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080985228_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f1764bb77396b5d8849ab137d3a2ed1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية يصل إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك

03:24 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 03:44 GMT 16.09.2023)
© Sputnik . Mikhael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Mikhael Metsel/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع سيرغي شويغو.
كنفيتشي - سبوتنيك. وأفاد مراسل سبوتنيك بأن كيم وصل إلى المطار على متن سيارة، ضمن موكب خاص، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي.
وحسب مراسل سبوتنيك، فإن زعيم كوريا الشمالية سيتفقد خلال زيارته معدات الطيران الحديثة التابعة للقوات الجوفضائية الروسية في المطار.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يقوم بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
زعيم كوريا الشمالية يبدي إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات في روسيا
أمس, 22:50 GMT
وأضاف مراسل سبوتنيك أن وزير الدفاع الروسي أطلع زعيم كوريا الشمالية على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية خلال زيارته لمطار كنفيتشي.
وأجرى زعيم كوريا الشمالية أمس، زيارة إلى مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، رفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 21:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала