https://sputnikarabic.ae/20230916/عميل-سابق-في-المخابرات-المركزية-لا-يستبعد-إرسال-الناتو-قوات-إلى-أوكرانيا-بسبب-هزيمة-الجيش-الأوكراني-1081104574.html
عميل سابق في المخابرات المركزية لا يستبعد إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا بسبب هزيمة الجيش الأوكراني
عميل سابق في المخابرات المركزية لا يستبعد إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا بسبب هزيمة الجيش الأوكراني
قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق راي ماكغفرن على قناة Judging Freedom على اليوتيوب إن حلف شمال الأطلسي قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بسبب سلسلة من... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T17:01+0000
2023-09-16T17:01+0000
2023-09-16T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال "أوكرانيا تعاني من هزيمة خطيرة. والسؤال هو ما إذا كان الناتو سيقرر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل الهزيمة الكاملة لكييف".وبحسب الخبير فإن واشنطن تعتقد أن هذا السيناريو ممكن. هناك طريقة أخرى للتعويض عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب الخبير، وهي تزويدها بصواريخ ATACMS القادرة على الضرب على مسافة 300 كيلومتر. تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20230916/التمساح-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-ومركبات-مدرعة-أوكرانيةفيديو-1081103855.html
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العالم
عميل سابق في المخابرات المركزية لا يستبعد إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا بسبب هزيمة الجيش الأوكراني
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قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق راي ماكغفرن على قناة Judging Freedom على اليوتيوب إن حلف شمال الأطلسي قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بسبب سلسلة من الإخفاقات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال "أوكرانيا تعاني من هزيمة خطيرة. والسؤال هو ما إذا كان الناتو سيقرر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل الهزيمة الكاملة لكييف".
وبحسب الخبير
فإن واشنطن تعتقد أن هذا السيناريو ممكن. هناك طريقة أخرى للتعويض عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب الخبير، وهي تزويدها بصواريخ ATACMS القادرة على الضرب على مسافة 300 كيلومتر.
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.