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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/عميل-سابق-في-المخابرات-المركزية-لا-يستبعد-إرسال-الناتو-قوات-إلى-أوكرانيا-بسبب-هزيمة-الجيش-الأوكراني-1081104574.html
عميل سابق في المخابرات المركزية لا يستبعد إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا بسبب هزيمة الجيش الأوكراني
عميل سابق في المخابرات المركزية لا يستبعد إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا بسبب هزيمة الجيش الأوكراني
قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق راي ماكغفرن على قناة Judging Freedom على اليوتيوب إن حلف شمال الأطلسي قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بسبب سلسلة من... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T17:01+0000
2023-09-16T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال "أوكرانيا تعاني من هزيمة خطيرة. والسؤال هو ما إذا كان الناتو سيقرر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل الهزيمة الكاملة لكييف".وبحسب الخبير فإن واشنطن تعتقد أن هذا السيناريو ممكن. هناك طريقة أخرى للتعويض عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب الخبير، وهي تزويدها بصواريخ ATACMS القادرة على الضرب على مسافة 300 كيلومتر. تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20230916/التمساح-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-ومركبات-مدرعة-أوكرانيةفيديو-1081103855.html
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العالم
العالم

عميل سابق في المخابرات المركزية لا يستبعد إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا بسبب هزيمة الجيش الأوكراني

17:01 GMT 16.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق راي ماكغفرن على قناة Judging Freedom على اليوتيوب إن حلف شمال الأطلسي قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بسبب سلسلة من الإخفاقات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال "أوكرانيا تعاني من هزيمة خطيرة. والسؤال هو ما إذا كان الناتو سيقرر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل الهزيمة الكاملة لكييف".
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"التمساح" الروسية تدمر مركز تحكم ومركبات مدرعة أوكرانية...فيديو
16:09 GMT
وبحسب الخبير فإن واشنطن تعتقد أن هذا السيناريو ممكن. هناك طريقة أخرى للتعويض عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب الخبير، وهي تزويدها بصواريخ ATACMS القادرة على الضرب على مسافة 300 كيلومتر.
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
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