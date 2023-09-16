https://sputnikarabic.ae/20230916/كييف-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-الكارثة-في-البحر-الأسود-1081105691.html
كييف تدق ناقوس الخطر بسبب الكارثة في البحر الأسود
كييف تدق ناقوس الخطر بسبب الكارثة في البحر الأسود
قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، على قناته على موقع يوتيوب، إن أوكرانيا فقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأسود بسبب وجود الأسطول الروسي فيه. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T19:09+0000
2023-09-16T19:09+0000
2023-09-16T19:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف: "البحر الأسود مغلق. الوضع هناك صعب للغاية، وروسيا في الواقع تحظر أي نقل".ويقول إن أوكرانيا فقدت القدرة على تصدير بضائعها بحرا بسبب وجود الأسطول الروسي في المنطقة، والآن تضطر البلاد إلى البحث عن حلول بديلة لشحن المنتجات إلى الخارج. وشدد سوسكين أيضًا على أن دول أوروبا الشرقية المجاورة التي منعت صادرات الحبوب وجهت ضربة خطيرة لقيادة كييف في الظهر، وهو الأمر الذي لم يكن فلاديمير زيلينسكي مستعدًا له وسيكون قادرًا على تصحيح هذا الوضع.وأشار عالم السياسة إلى أن "أوكرانيا تجد نفسها في وضع صعب للغاية. ...".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية اكتشف خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتين مسيرتين ودمرهما في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها سفن مسيرة أوكرانية أو تحاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود والبنية التحتية لشبه الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/انتهت-اللعبة-إعلام-أمريكي-يعلن-عن-اختفاء-أوكرانيا-1081104948.html
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العالم
كييف تدق ناقوس الخطر بسبب الكارثة في البحر الأسود
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قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، على قناته على موقع يوتيوب، إن أوكرانيا فقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأسود بسبب وجود الأسطول الروسي فيه.
وأضاف: "البحر الأسود مغلق
. الوضع هناك صعب للغاية، وروسيا في الواقع تحظر أي نقل".
ويقول إن أوكرانيا فقدت القدرة على تصدير بضائعها بحرا بسبب وجود الأسطول الروسي في المنطقة، والآن تضطر البلاد إلى البحث عن حلول بديلة لشحن المنتجات إلى الخارج. وشدد سوسكين أيضًا على أن دول أوروبا الشرقية المجاورة التي منعت صادرات الحبوب وجهت ضربة خطيرة لقيادة كييف في الظهر، وهو الأمر الذي لم يكن فلاديمير زيلينسكي مستعدًا له وسيكون قادرًا على تصحيح هذا الوضع.
وأشار عالم السياسة إلى أن "أوكرانيا تجد نفسها في وضع صعب للغاية. ...".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية اكتشف خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتين مسيرتين ودمرهما في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها سفن مسيرة أوكرانية أو تحاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود والبنية التحتية لشبه الجزيرة.