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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/كييف-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-الكارثة-في-البحر-الأسود-1081105691.html
كييف تدق ناقوس الخطر بسبب الكارثة في البحر الأسود
كييف تدق ناقوس الخطر بسبب الكارثة في البحر الأسود
قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، على قناته على موقع يوتيوب، إن أوكرانيا فقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأسود بسبب وجود الأسطول الروسي فيه. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T19:09+0000
2023-09-16T19:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف: "البحر الأسود مغلق. الوضع هناك صعب للغاية، وروسيا في الواقع تحظر أي نقل".ويقول إن أوكرانيا فقدت القدرة على تصدير بضائعها بحرا بسبب وجود الأسطول الروسي في المنطقة، والآن تضطر البلاد إلى البحث عن حلول بديلة لشحن المنتجات إلى الخارج. وشدد سوسكين أيضًا على أن دول أوروبا الشرقية المجاورة التي منعت صادرات الحبوب وجهت ضربة خطيرة لقيادة كييف في الظهر، وهو الأمر الذي لم يكن فلاديمير زيلينسكي مستعدًا له وسيكون قادرًا على تصحيح هذا الوضع.وأشار عالم السياسة إلى أن "أوكرانيا تجد نفسها في وضع صعب للغاية. ...".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية اكتشف خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتين مسيرتين ودمرهما في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها سفن مسيرة أوكرانية أو تحاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود والبنية التحتية لشبه الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/انتهت-اللعبة-إعلام-أمريكي-يعلن-عن-اختفاء-أوكرانيا-1081104948.html
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العالم
العالم

كييف تدق ناقوس الخطر بسبب الكارثة في البحر الأسود

19:09 GMT 16.09.2023
© AFP 2023 / Velko Angelov مناورات الناتو في البحر الأسود
مناورات الناتو في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AFP 2023 / Velko Angelov
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قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، على قناته على موقع يوتيوب، إن أوكرانيا فقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأسود بسبب وجود الأسطول الروسي فيه.
وأضاف: "البحر الأسود مغلق. الوضع هناك صعب للغاية، وروسيا في الواقع تحظر أي نقل".
ويقول إن أوكرانيا فقدت القدرة على تصدير بضائعها بحرا بسبب وجود الأسطول الروسي في المنطقة، والآن تضطر البلاد إلى البحث عن حلول بديلة لشحن المنتجات إلى الخارج. وشدد سوسكين أيضًا على أن دول أوروبا الشرقية المجاورة التي منعت صادرات الحبوب وجهت ضربة خطيرة لقيادة كييف في الظهر، وهو الأمر الذي لم يكن فلاديمير زيلينسكي مستعدًا له وسيكون قادرًا على تصحيح هذا الوضع.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
"انتهت اللعبة".... إعلام أمريكي يعلن عن "اختفاء أوكرانيا"
18:09 GMT
وأشار عالم السياسة إلى أن "أوكرانيا تجد نفسها في وضع صعب للغاية. ...".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية اكتشف خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتين مسيرتين ودمرهما في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها سفن مسيرة أوكرانية أو تحاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود والبنية التحتية لشبه الجزيرة.
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