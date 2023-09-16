https://sputnikarabic.ae/20230916/مجلس-النواب-اليمني-يشدد-على-ضرورة-أن-يكون-الحل-السياسي-مبنيا-على-المرجعيات-الثلاث-1081083407.html

مجلس النواب اليمني: يجب أن يكون الحل السياسي مبنيا على "المرجعيات الثلاث"

مجلس النواب اليمني: يجب أن يكون الحل السياسي مبنيا على "المرجعيات الثلاث"

شدد مجلس النواب اليمني، على ضرورة أن يكون الحل السياسي للصراع في البلاد، مبنيا على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T05:12+0000

2023-09-16T05:12+0000

2023-09-16T05:44+0000

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القاهرة - سبوتنيك. بحسب موقع الرسمي للمجلس، قالت هيئة رئاسة المجلس خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، عبر الاتصال المرئي، خصص للوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة وعلى رأسها وصول وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى الرياض، إن "الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعملًا جادًا من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب الحوثيين، الذين يمارسون حتى اللحظة جرائمهم الممنهجة ضد الشعب اليمني، ويصادرون الحقوق والحريات ويحاولون فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني".وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تقديرها لكل ما تبذله المملكة العربية السعودية، من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات، معبرةً عن التقدير للجهود العُمانية وأن تشكل قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية، بحسب الهيئة.ويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية السعودية، دعوة وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية، لزيارة المملكة بهدف استكمال النقاشات، التي أجراها وفد رسمي سعودي، في صنعاء مع قيادات الجماعة، بحضور وفد من سلطنة عُمان، في أبريل/ نيسان الماضي، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل سياسي للصراع في اليمن، وفقًا للمبادرة التي أعلنتها الرياض في، مارس/ آذار2021.

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