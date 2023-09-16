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https://sputnikarabic.ae/20230916/مستشار-أوكراني-سابق-يكشف-إلى-أين-يجر-زيلينسكي-أوكرانيا-1081106968.html
مستشار أوكراني سابق يكشف إلى أين يجر زيلينسكي أوكرانيا
مستشار أوكراني سابق يكشف إلى أين يجر زيلينسكي أوكرانيا
قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، على قناته على موقع يوتيوب، إن رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مواصلة الأعمال القتالية ستؤدي إلى... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T20:32+0000
2023-09-16T20:32+0000
العالم
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وقال: "هناك مجموعة من الناس - هؤلاء هم حزب زيلينسكي الحربي والوفد المرافق له. إنهم يؤيدون خوض الحرب حتى آخر رجل أوكراني. إذا أخذنا الخسائر التي تكبدوها على مدار عام ونصف وأضفناها للخسائر التي سيتكبدونها خلال عام ونصف المقبلين، فإن هذا يعني أنه لن يتبقى رجال. وفي غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيصبح الرجل الأوكراني نادرًا جدًا".ويرى أن جميع ا الملزمين بالخدمة العسكرية من مواليد 1980 إلى 2000 سيقتلون بسبب الأعمال القتالية المستمرة. وفي الوقت نفسه، لم يمنح أحد زيلينسكي تفويضًا للتحريض على الحرب وقتل مواطنيه؛ بل تم انتخابه لإحلال السلام في الجمهورية.ولخص المستشار السابق: "أي أن (زيلينسكي) كذب في هذا، كما كذب في كل شيء".
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العالم

مستشار أوكراني سابق يكشف إلى أين يجر زيلينسكي أوكرانيا

20:32 GMT 16.09.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، على قناته على موقع يوتيوب، إن رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مواصلة الأعمال القتالية ستؤدي إلى وفاة جزء كبير من الرجال الأوكرانيين.
وقال: "هناك مجموعة من الناس - هؤلاء هم حزب زيلينسكي الحربي والوفد المرافق له. إنهم يؤيدون خوض الحرب حتى آخر رجل أوكراني. إذا أخذنا الخسائر التي تكبدوها على مدار عام ونصف وأضفناها للخسائر التي سيتكبدونها خلال عام ونصف المقبلين، فإن هذا يعني أنه لن يتبقى رجال. وفي غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيصبح الرجل الأوكراني نادرًا جدًا".
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ويرى أن جميع ا الملزمين بالخدمة العسكرية من مواليد 1980 إلى 2000 سيقتلون بسبب الأعمال القتالية المستمرة. وفي الوقت نفسه، لم يمنح أحد زيلينسكي تفويضًا للتحريض على الحرب وقتل مواطنيه؛ بل تم انتخابه لإحلال السلام في الجمهورية.
ولخص المستشار السابق: "أي أن (زيلينسكي) كذب في هذا، كما كذب في كل شيء".
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