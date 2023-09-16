https://sputnikarabic.ae/20230916/نيمار-يعلق-على-مشاركته-في-أول-مباراة-له-في-الدوري-السعودي-فيديو-1081089087.html
نيمار يعلق على مشاركته الأولى في الدوري السعودي... فيديو
نيمار يعلق على مشاركته الأولى في الدوري السعودي... فيديو
أعرب لاعب نادي "الهلال" السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن سعادته بالظهور الأول مع فريقه والمشاركة في تحقيق الانتصار على نادي "الرياض". 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T10:15+0000
2023-09-16T10:15+0000
2023-09-16T10:16+0000
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وشارك نيمار لأول مرة مع نادي "الهلال"، حين دخل كبديل، في الدقيقة 64، من مباراة فريقه أمام نادي "الرياض".وقال نيمار في تصريحات عبر الحساب الرسمي للـ"هلال" على منصة "إكس" :"سعيد جدا بالظهور الأول وبالتمريرة الحاسمة، وسعيد جدا بالفوز الأول، نحن معا، نراكم في المرة المقبلة".واستعاد فريق "الهلال" صدارة ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، بعد الفوز الكبير على نظيره "الرياض"، بنتيجة (6-1) في المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضية، في الجولة السادسة من البطولة.وبتلك النتيجة، رفع "الهلال" رصيده إلى 16 نقطة وتفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطة واحدة عن "الاتحاد" صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد "الرياض" عند 4 نقاط في المركز 16.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, الأخبار
نيمار يعلق على مشاركته الأولى في الدوري السعودي... فيديو
10:15 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
أعرب لاعب نادي "الهلال" السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن سعادته بالظهور الأول مع فريقه والمشاركة في تحقيق الانتصار على نادي "الرياض".
وشارك نيمار
لأول مرة مع نادي "الهلال"، حين دخل كبديل، في الدقيقة 64، من مباراة فريقه أمام نادي "الرياض".
وقال نيمار في تصريحات عبر الحساب الرسمي للـ"هلال" على منصة "إكس" :"سعيد جدا بالظهور الأول وبالتمريرة الحاسمة، وسعيد جدا بالفوز الأول، نحن معا، نراكم في المرة المقبلة".
واستعاد فريق "الهلال" صدارة ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، بعد الفوز الكبير على نظيره "الرياض"، بنتيجة (6-1) في المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضية، في الجولة السادسة من البطولة.
وبتلك النتيجة، رفع "الهلال
" رصيده إلى 16 نقطة وتفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطة واحدة عن "الاتحاد" صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد "الرياض" عند 4 نقاط في المركز 16.