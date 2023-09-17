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https://sputnikarabic.ae/20230917/أكبر-نهر-جليدي-في-إيطاليا-يتراجع-وتحذيرات-من-اختفائه-بصورة-كاملة-1081125647.html
أكبر نهر جليدي في إيطاليا يتراجع وتحذيرات من اختفائه بصورة كاملة
أكبر نهر جليدي في إيطاليا يتراجع وتحذيرات من اختفائه بصورة كاملة
رصد علماء تراجع نهر "أداميلو" الجليدي في إيطاليا بسبب ذوبان ثلوجه، مشيرين إلى أنه يمكن أن يزول بصورة كاملة خلال قرن من الزمان. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T16:03+0000
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ويقع نهر "أداميلو" الجليدي في جبال الألب الإيطالية، حسبما ذكر موقع "فيز" العلمي، الذي أوضح أن السبب في تراجعه هو الاحتباس الحراري المسبب لارتفاع درجات الحرارة.ويقول خبراء إن النهر تراجع لمسافة تصل إلى 2700 متر منذ نهاية القرن الـ19.وقدر العلماء مستوى تراجع النهر خلال العام الماضي بـ139 مترا، وهو مستوى كبير جدا مقارنة بمستويات التراجع التي تم تسجيلها نتيجة ذوبان الثلوج خلال السنوات الـ5 التي سبقتها.وكان متوسط التراجع قبل 2022، هو 15 مترا في السنة، بينما بدأت الجمعية الإيطالية المعنية بالبيئة منذ سنوات في تنظيم رحلات عبر جبال الألب لدراسة التغيرات التي تطرأ على الأنهار الجليدية بها.وتشير الدراسات إلى أن كمية الثلوج المتساقطة على نهر "أداميلو" تراجعت بنسبة تصل إلى 50 في المئة، وهو ذات الأمر الذي حدث للأنهار الجليدية الأخرى.وإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الغطاء الجليدي للنهر وموجات الحرارة التي يتعرض لها خلال فصل الصيف تجعل مستويات تجمد المياه تتراجع بصورة تقود إلى تراجع النهر بصورة عامة خاصة مع حدوث انشطارات تجعل مياهها أكثر عرضة للأجواء الحارة وبالتالي أكثر تعرضا لخطر الذوبان والفناء.
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أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا, أخبار المناخ في العالم

أكبر نهر جليدي في إيطاليا يتراجع وتحذيرات من اختفائه بصورة كاملة

16:03 GMT 17.09.2023
© AFP 2023نهر "أداميلو" الجليدي في إيطاليا
نهر أداميلو الجليدي في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© AFP 2023
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رصد علماء تراجع نهر "أداميلو" الجليدي في إيطاليا بسبب ذوبان ثلوجه، مشيرين إلى أنه يمكن أن يزول بصورة كاملة خلال قرن من الزمان.
ويقع نهر "أداميلو" الجليدي في جبال الألب الإيطالية، حسبما ذكر موقع "فيز" العلمي، الذي أوضح أن السبب في تراجعه هو الاحتباس الحراري المسبب لارتفاع درجات الحرارة.
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ويقول خبراء إن النهر تراجع لمسافة تصل إلى 2700 متر منذ نهاية القرن الـ19.
وقدر العلماء مستوى تراجع النهر خلال العام الماضي بـ139 مترا، وهو مستوى كبير جدا مقارنة بمستويات التراجع التي تم تسجيلها نتيجة ذوبان الثلوج خلال السنوات الـ5 التي سبقتها.
وكان متوسط التراجع قبل 2022، هو 15 مترا في السنة، بينما بدأت الجمعية الإيطالية المعنية بالبيئة منذ سنوات في تنظيم رحلات عبر جبال الألب لدراسة التغيرات التي تطرأ على الأنهار الجليدية بها.
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وتشير الدراسات إلى أن كمية الثلوج المتساقطة على نهر "أداميلو" تراجعت بنسبة تصل إلى 50 في المئة، وهو ذات الأمر الذي حدث للأنهار الجليدية الأخرى.
وإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الغطاء الجليدي للنهر وموجات الحرارة التي يتعرض لها خلال فصل الصيف تجعل مستويات تجمد المياه تتراجع بصورة تقود إلى تراجع النهر بصورة عامة خاصة مع حدوث انشطارات تجعل مياهها أكثر عرضة للأجواء الحارة وبالتالي أكثر تعرضا لخطر الذوبان والفناء.
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