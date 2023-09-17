https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-القرم-1081135727.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T20:10+0000
2023-09-17T20:10+0000
2023-09-17T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت في بيان: "في 17 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، في حوالي الساعة 21:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا. دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم".وأعلن حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجاييف، أن حطام الطائرة المسيرة التي سقطت على إحدى المزارع في الجانب الشمالي من سيفاستوبول، ولم تقع إصابات أو أضرار.وكتب رازفوزجاييف عبر قناته على "تلغرام": "سجلت خدمة الإنقاذ في سيفاستوبول معلومات عن سقوط حطام من طائرة مسيرة تم إسقاطها على إحدى المزارع في الجانب الشمالي. ولم يصب أحد. ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية".وأضاف أن كافة القوات والأجهزة لا تزال في حالة تأهب.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-القرم-وبيلغورود-1081133061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم.
وقالت في بيان: "في 17 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، في حوالي الساعة 21:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا. دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم".
وأعلن حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجاييف، أن حطام الطائرة المسيرة التي سقطت على إحدى المزارع في الجانب الشمالي من سيفاستوبول، ولم تقع إصابات أو أضرار.
وكتب رازفوزجاييف عبر قناته على "تلغرام": "سجلت خدمة الإنقاذ في سيفاستوبول معلومات عن سقوط حطام من طائرة مسيرة تم إسقاطها على إحدى المزارع في الجانب الشمالي. ولم يصب أحد. ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية".
وأضاف أن كافة القوات والأجهزة لا تزال في حالة تأهب.