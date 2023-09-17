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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-القرم-وبيلغورود-1081133061.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق القرم وبيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق القرم وبيلغورود
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T18:46+0000
2023-09-17T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم".كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. وأضافت: "في 17 سبتمبر (أيلول)، في حوالي الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا. وتم تدمير الطائرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق بيلغورود".وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه بـ"الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-والمدفعية-تحبط-3-هجمات-أوكرانية-في-دونيتسك-1081115553.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق القرم وبيلغورود

18:46 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل "بياثلون الدبابات" في ميدان للتدريبات "أنغارسك" في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019
عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم".
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير 28 طائرة مسيرة ومنشآت عسكرية
10:53 GMT
كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وأضافت: "في 17 سبتمبر (أيلول)، في حوالي الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا. وتم تدمير الطائرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق بيلغورود".
وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه بـ"الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:53 GMTСемьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ06:42 GMT
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