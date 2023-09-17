https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-القرم-وبيلغورود-1081133061.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق القرم وبيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق القرم وبيلغورود
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T18:46+0000
2023-09-17T18:46+0000
2023-09-17T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104388/63/1043886301_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_37c6ca9b85adbab49f8491cdb798f0be.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم".كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. وأضافت: "في 17 سبتمبر (أيلول)، في حوالي الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا. وتم تدمير الطائرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق بيلغورود".وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه بـ"الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-والمدفعية-تحبط-3-هجمات-أوكرانية-في-دونيتسك-1081115553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104388/63/1043886301_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_844b25f0e334ce5c9a2b1410a9472356.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق القرم وبيلغورود
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم".
كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وأضافت: "في 17 سبتمبر (أيلول)، في حوالي الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا. وتم تدمير الطائرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق بيلغورود".
وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه بـ"الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.