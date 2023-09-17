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https://sputnikarabic.ae/20230917/العراق-يعلن-القبض-على-شبكة-إرهابية-خطيرة-خططت-لتنفيذ-عمليات-في-بغداد-1081112444.html
العراق يعلن القبض على شبكة إرهابية "خطيرة" خططت لتنفيذ عمليات في بغداد
العراق يعلن القبض على شبكة إرهابية "خطيرة" خططت لتنفيذ عمليات في بغداد
قال جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأحد، أن عناصره نفذت واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحا، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية "خطيرة" في العاصمة... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T08:14+0000
2023-09-17T08:14+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، أضاف الجهاز في بيان أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 فبراير/شباط الماضي أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد".ووفقا للبيان، فإن هذه العملية قادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد.وأكد البيان أنه بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة في عملية استباقية نوعية.ولفت إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.يذكر أن العراق، كان قد أعلن في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230904/العراق-القبض-على-4-إرهابيين-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-1080682220.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار

العراق يعلن القبض على شبكة إرهابية "خطيرة" خططت لتنفيذ عمليات في بغداد

08:14 GMT 17.09.2023
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© MOADH AL-DULAIMI
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قال جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأحد، أن عناصره نفذت واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحا، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية "خطيرة" في العاصمة بغداد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أضاف الجهاز في بيان أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 فبراير/شباط الماضي أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد".
ووفقا للبيان، فإن هذه العملية قادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد.
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وأكد البيان أنه بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة في عملية استباقية نوعية.
ولفت إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.
يذكر أن العراق، كان قد أعلن في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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