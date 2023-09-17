عربي
لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الفندق-المملوك-للنجم-رونالدو-في-المغرب-ينفي-فتح-أبوابه-لاستقبال-متضرري-الزلزال-1081113277.html
الفندق المملوك للنجم رونالدو في المغرب ينفي استقبال متضرري الزلزال
الفندق المملوك للنجم رونالدو في المغرب ينفي استقبال متضرري الزلزال
نفى الفندق الذي يمتلكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدينة مراكش في المغرب، الأنباء التي تم تناقلها أخيرا بشأن استقباله لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T09:28+0000
2023-09-17T09:40+0000
أخبار المغرب اليوم
زلزال
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
العالم العربي
الأخبار
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079701624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_096f3ee7d5aa6ea8fed46d46576101e0.jpg
وانتشرت أخيرا في وسائل إعلام مختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن قيام فندق في مراكش يملكه كريستيانو رونالدو بتوفير المأوى لضحايا الزلزال في المغرب.وأثارت المنشورات تفاعلا كبيرا، كما حازت على آلاف الإعجابات والمشاركات.وذكرت مجموعة فنادق بيستانا لوسائل إعلام، أن فندق CR7 مراكش "لم يتأثر بالزلزال، ولذلك استقبل العديد من الضيوف الذين كانوا يقيمون في فنادق أخرى في مناطق مختلفة من المدينة، وكانوا يبحثون عن أماكن إقامة جديدة".وأضافت: "ليس من الدقة القول إن الفندق ملجأ أو يستضيف اللاجئين".وفنادق "بيستانا سي آر 7" هي شراكة تجارية تم الاتفاق عليها بين رئيس مجموعة فنادق بيستانا ومالكها ديونيسيو بيستانا ورونالدو في يوليو/تموز 2016.وأطلقت العلامة التجارية مشروعها في مراكش في عام 2018.وكان المغرب قد تعرّض لزلزال مدمر في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية، وأودى بحياة آلاف الأشخاص وتسبب في خسائر مادية كبيرة. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079701624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d16723ec72715f7043bc3f1fc7d4095.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, زلزال, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, زلزال, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, العالم العربي, الأخبار

الفندق المملوك للنجم رونالدو في المغرب ينفي استقبال متضرري الزلزال

09:28 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 09:40 GMT 17.09.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر
مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegramNabd
نفى الفندق الذي يمتلكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدينة مراكش في المغرب، الأنباء التي تم تناقلها أخيرا بشأن استقباله لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وانتشرت أخيرا في وسائل إعلام مختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن قيام فندق في مراكش يملكه كريستيانو رونالدو بتوفير المأوى لضحايا الزلزال في المغرب.
وأثارت المنشورات تفاعلا كبيرا، كما حازت على آلاف الإعجابات والمشاركات.
وذكرت مجموعة فنادق بيستانا لوسائل إعلام، أن فندق CR7 مراكش "لم يتأثر بالزلزال، ولذلك استقبل العديد من الضيوف الذين كانوا يقيمون في فنادق أخرى في مناطق مختلفة من المدينة، وكانوا يبحثون عن أماكن إقامة جديدة".
وأضافت: "ليس من الدقة القول إن الفندق ملجأ أو يستضيف اللاجئين".
وفنادق "بيستانا سي آر 7" هي شراكة تجارية تم الاتفاق عليها بين رئيس مجموعة فنادق بيستانا ومالكها ديونيسيو بيستانا ورونالدو في يوليو/تموز 2016.
وأطلقت العلامة التجارية مشروعها في مراكش في عام 2018.
وكان المغرب قد تعرّض لزلزال مدمر في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية، وأودى بحياة آلاف الأشخاص وتسبب في خسائر مادية كبيرة. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Семьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала