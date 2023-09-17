الفندق المملوك للنجم رونالدو في المغرب ينفي استقبال متضرري الزلزال
09:28 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 09:40 GMT 17.09.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
نفى الفندق الذي يمتلكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدينة مراكش في المغرب، الأنباء التي تم تناقلها أخيرا بشأن استقباله لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وانتشرت أخيرا في وسائل إعلام مختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن قيام فندق في مراكش يملكه كريستيانو رونالدو بتوفير المأوى لضحايا الزلزال في المغرب.
Cristiano Ronaldo aurait mis à disposition son Hôtel Pestana CR7 pour abriter les personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc ! ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/3VnUXDfQzg— TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) September 9, 2023
وأثارت المنشورات تفاعلا كبيرا، كما حازت على آلاف الإعجابات والمشاركات.
وذكرت مجموعة فنادق بيستانا لوسائل إعلام، أن فندق CR7 مراكش "لم يتأثر بالزلزال، ولذلك استقبل العديد من الضيوف الذين كانوا يقيمون في فنادق أخرى في مناطق مختلفة من المدينة، وكانوا يبحثون عن أماكن إقامة جديدة".
وأضافت: "ليس من الدقة القول إن الفندق ملجأ أو يستضيف اللاجئين".
Has Christiano Ronaldo opened his hotel for Earthquake Victims to take refuge?— DFRAC (@DFRAC_org) September 11, 2023
Know the Truth Here👇🧵#CR7 #moroccoearthquake @Cristiano @PestanaCR7 #fake pic.twitter.com/dUPiKYN2xc
وفنادق "بيستانا سي آر 7" هي شراكة تجارية تم الاتفاق عليها بين رئيس مجموعة فنادق بيستانا ومالكها ديونيسيو بيستانا ورونالدو في يوليو/تموز 2016.
وأطلقت العلامة التجارية مشروعها في مراكش في عام 2018.
وكان المغرب قد تعرّض لزلزال مدمر في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية، وأودى بحياة آلاف الأشخاص وتسبب في خسائر مادية كبيرة. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.