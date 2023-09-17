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تحطم مروحية أثناء إخماد حريق غابات في تركيا
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق غابات في تركيا
صرّح وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن مروحية سقطت أثناء مكافحتها حريق غابات في مقاطعة إزمير التركية، في خزان كانت تسحب منه المياه. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T17:07+0000
2023-09-17T17:07+0000
العالم
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وأوضح أن الطاقم توقف عن التواصل، في يوم أمس 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبدأ التحقيق.ونقل موقع "360" عن يوماكلي، قوله: "تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان تهتالي الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".وأشار الوزير إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، وما زال البحث عن ثلاثة آخرين جاريًا. ويشارك في البحث الشرطة وخفر السواحل ومسؤولو إدارة الكوارث.
https://sputnikarabic.ae/20230915/نشوب-حريق-بإحدى-غابات-ولاية-بجاية-في-الجزائر-وإخلاء-المنطقة-من-السكان-فيديو-1081082078.html
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العالم

تحطم مروحية أثناء إخماد حريق غابات في تركيا

17:07 GMT 17.09.2023
© AFP 2023 / Ali Diaرجل ينظر إلى حريق مشتعل على أحد التلال في بلدة إبل السقي بجنوب لبنان في وقت مبكر من يوم 14 يوليو 2023 خلال موجة حر.
رجل ينظر إلى حريق مشتعل على أحد التلال في بلدة إبل السقي بجنوب لبنان في وقت مبكر من يوم 14 يوليو 2023 خلال موجة حر. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© AFP 2023 / Ali Dia
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صرّح وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن مروحية سقطت أثناء مكافحتها حريق غابات في مقاطعة إزمير التركية، في خزان كانت تسحب منه المياه.
وأوضح أن الطاقم توقف عن التواصل، في يوم أمس 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبدأ التحقيق.
ونقل موقع "360" عن يوماكلي، قوله: "تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان تهتالي الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان... فيديو
15 سبتمبر, 23:46 GMT
وأشار الوزير إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، وما زال البحث عن ثلاثة آخرين جاريًا. ويشارك في البحث الشرطة وخفر السواحل ومسؤولو إدارة الكوارث.
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