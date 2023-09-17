https://sputnikarabic.ae/20230917/تحطم-مروحية-أثناء-إخماد-حريق-غابات-في-تركيا-1081127107.html
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق غابات في تركيا
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق غابات في تركيا
صرّح وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن مروحية سقطت أثناء مكافحتها حريق غابات في مقاطعة إزمير التركية، في خزان كانت تسحب منه المياه. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T17:07+0000
2023-09-17T17:07+0000
2023-09-17T17:07+0000
العالم
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وأوضح أن الطاقم توقف عن التواصل، في يوم أمس 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبدأ التحقيق.ونقل موقع "360" عن يوماكلي، قوله: "تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان تهتالي الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".وأشار الوزير إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، وما زال البحث عن ثلاثة آخرين جاريًا. ويشارك في البحث الشرطة وخفر السواحل ومسؤولو إدارة الكوارث.
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العالم
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق غابات في تركيا
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صرّح وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن مروحية سقطت أثناء مكافحتها حريق غابات في مقاطعة إزمير التركية، في خزان كانت تسحب منه المياه.
وأوضح أن الطاقم توقف عن التواصل، في يوم أمس 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبدأ التحقيق.
ونقل موقع "360" عن يوماكلي، قوله: "تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان تهتالي الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".
وأشار الوزير إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم
، وما زال البحث عن ثلاثة آخرين جاريًا. ويشارك في البحث الشرطة وخفر السواحل ومسؤولو إدارة الكوارث.