https://sputnikarabic.ae/20230917/تركيا-سقوط-مروحية-تشارك-بمكافحة-الحرائق-في-خزان-مياه-1081108966.html

تركيا.. سقوط مروحية تشارك بمكافحة الحرائق في سد طاهطالي بولاية إزمير

تركيا.. سقوط مروحية تشارك بمكافحة الحرائق في سد طاهطالي بولاية إزمير

قال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، إن مروحية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في مقاطعة إزمير التركية سقطت في خزان مياه، مضيفا أنه تم... 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T03:47+0000

2023-09-17T03:47+0000

2023-09-17T03:56+0000

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وقال يوماكلي على موقع "إكس" المعروف سابقا بتويتر، "بعد التدقيق تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان مياه، الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".وأوضح الوزير أن الشرطة وخفر السواحل وإدارة الكوارث تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة آخرين.

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أخبار تركيا اليوم, العالم, سقوط مروحية