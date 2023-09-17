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https://sputnikarabic.ae/20230917/تركيا-سقوط-مروحية-تشارك-بمكافحة-الحرائق-في-خزان-مياه-1081108966.html
تركيا.. سقوط مروحية تشارك بمكافحة الحرائق في سد طاهطالي بولاية إزمير
تركيا.. سقوط مروحية تشارك بمكافحة الحرائق في سد طاهطالي بولاية إزمير
قال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، إن مروحية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في مقاطعة إزمير التركية سقطت في خزان مياه، مضيفا أنه تم... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T03:47+0000
2023-09-17T03:56+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
سقوط مروحية
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وقال يوماكلي على موقع "إكس" المعروف سابقا بتويتر، "بعد التدقيق تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان مياه، الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".وأوضح الوزير أن الشرطة وخفر السواحل وإدارة الكوارث تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة آخرين.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, سقوط مروحية
أخبار تركيا اليوم, العالم, سقوط مروحية

تركيا.. سقوط مروحية تشارك بمكافحة الحرائق في سد طاهطالي بولاية إزمير

03:47 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 03:56 GMT 17.09.2023)
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صورة أرشيفية.. سقوط مروحية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
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قال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، إن مروحية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في مقاطعة إزمير التركية سقطت في خزان مياه، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم.
وقال يوماكلي على موقع "إكس" المعروف سابقا بتويتر، "بعد التدقيق تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان مياه، الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".
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وأوضح الوزير أن الشرطة وخفر السواحل وإدارة الكوارث تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة آخرين.
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