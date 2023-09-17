https://sputnikarabic.ae/20230917/تسديدة-طائشة-من-رونالدو-تصطدم-برأس-مصور-وتفقده-توازنه-فيديو-1081117376.html
تسديدة "طائشة" من رونالدو تصطدم برأس مصور وتفقده توازنه... فيديو
تسديدة "طائشة" من رونالدو تصطدم برأس مصور وتفقده توازنه... فيديو
وثق أحد المشجعين خلف المرمى لقطة طريفة بالدوري السعودي، حين ضربت تسديدة قوية لنجم النصر كريستيانو رونالدو، رأس أحد المصورين، الذي ترنح وكاد يفقد توازنه من قوة... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T11:53+0000
2023-09-17T11:53+0000
2023-09-17T11:53+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وتألق رونالدو خلال لقاء فريقه أمام الرائد مساء السبت، وسجل هدفا بمهارة عالية، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لمصلحة النصر.وأثناء المباراة، نفذ رونالدو ركلة حرة، أخطأت المرمى، لكنها ارتطمت بقوة في رأس المسؤول عن التصوير على الرافعة خلف المرمى.ويظهر في الفيديو، المصور وهو يترنح قليلا قبل أن يترك الرافعة، بسبب الضربة القوية، بعدها هرع نحوه عدد من العاملين في الملعب.ووثق اللقطة أحد المشجعين خلف المرمى، بكاميرا هاتفه الذكي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو
تسديدة "طائشة" من رونالدو تصطدم برأس مصور وتفقده توازنه... فيديو
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وثق أحد المشجعين خلف المرمى لقطة طريفة بالدوري السعودي، حين ضربت تسديدة قوية لنجم النصر كريستيانو رونالدو، رأس أحد المصورين، الذي ترنح وكاد يفقد توازنه من قوة الضربة.
وتألق رونالدو
خلال لقاء فريقه أمام الرائد مساء السبت، وسجل هدفا بمهارة عالية، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لمصلحة النصر.
وأثناء المباراة، نفذ رونالدو ركلة حرة، أخطأت المرمى، لكنها ارتطمت بقوة في رأس المسؤول عن التصوير على الرافعة خلف المرمى.
ويظهر في الفيديو، المصور وهو يترنح قليلا قبل أن يترك الرافعة، بسبب الضربة القوية، بعدها هرع نحوه عدد من العاملين في الملعب.
ووثق اللقطة أحد المشجعين خلف المرمى، بكاميرا هاتفه الذكي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.