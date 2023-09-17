https://sputnikarabic.ae/20230917/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-راض-عن-زيارته-إلى-روسيا-1081108380.html
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: كيم جونغ أون راض عن زيارته إلى روسيا
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: كيم جونغ أون راض عن زيارته إلى روسيا
أعلن سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ألكسندر ماتسيجورا ، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الموجود في روسيا راضٍ عن زيارته. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T01:08+0000
2023-09-17T01:08+0000
2023-09-17T01:08+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080985228_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2623fbf26a8d2662a379ead9c18861de.jpg
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال ماتسيجورا للصحفيين، "على حد علمي وبقدر ما أستطيع الحكم، فهو راضي بنتائج الزيارة".كما أشار السفير إلى أن كيم جونغ أون قد يزور عددًا من شركات صناعة الأغذية في بريموري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080985228_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f1764bb77396b5d8849ab137d3a2ed1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: كيم جونغ أون راض عن زيارته إلى روسيا
تابعنا عبر
أعلن سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ألكسندر ماتسيجورا ، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الموجود في روسيا راضٍ عن زيارته.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال ماتسيجورا للصحفيين، "على حد علمي وبقدر ما أستطيع الحكم، فهو راضي بنتائج الزيارة".
وأوضح، قائلا " أكرر مرة أخرى أن الأمر لم ينته، زيارته لا تزال مستمرة".
كما أشار السفير إلى أن كيم جونغ أون قد يزور عددًا من شركات صناعة الأغذية في بريموري.