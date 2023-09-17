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https://sputnikarabic.ae/20230917/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-راض-عن-زيارته-إلى-روسيا-1081108380.html
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: كيم جونغ أون راض عن زيارته إلى روسيا
سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: كيم جونغ أون راض عن زيارته إلى روسيا
أعلن سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ألكسندر ماتسيجورا ، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الموجود في روسيا راضٍ عن زيارته. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T01:08+0000
2023-09-17T01:08+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال ماتسيجورا للصحفيين، "على حد علمي وبقدر ما أستطيع الحكم، فهو راضي بنتائج الزيارة".كما أشار السفير إلى أن كيم جونغ أون قد يزور عددًا من شركات صناعة الأغذية في بريموري.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا

سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: كيم جونغ أون راض عن زيارته إلى روسيا

01:08 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Mikhael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Mikhael Metsel/POOL
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أعلن سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ألكسندر ماتسيجورا ، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الموجود في روسيا راضٍ عن زيارته.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال ماتسيجورا للصحفيين، "على حد علمي وبقدر ما أستطيع الحكم، فهو راضي بنتائج الزيارة".

وأوضح، قائلا " أكرر مرة أخرى أن الأمر لم ينته، زيارته لا تزال مستمرة".

كما أشار السفير إلى أن كيم جونغ أون قد يزور عددًا من شركات صناعة الأغذية في بريموري.
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