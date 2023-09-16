https://sputnikarabic.ae/20230916/إعلام-كوري-شمالي-كيم-جونغ-أون-وشويغو-بحثا-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1081107552.html
إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون وشويغو بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع
إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون وشويغو بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع
تبادل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، وجاء ذلك حسبما أفادت إذاعة كوريا... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T22:55+0000
2023-09-16T22:55+0000
2023-09-16T22:55+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081057563_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5428277b3f13eac1e154c429ce767f7d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإذاعة ، أن " كيم جونغ أون وسيرغي شويغو تبادلا وجهات النظر حول الظروف العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الآراء البناءة حول قضايا الأعمال المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون التكتيكي والاستراتيجي، والتعاون والمبادلات بين القوات المسلحة للبلدين سواء في مجال الدفاع وأمن الدولة".وخطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.كما زار خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.كما رافق الوزير شويغو، زعيم كوريا الشمالية في زيارته لمطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
https://sputnikarabic.ae/20230916/كيم-جونغ-أون-يزور-فرقاطة-المارشال-شابوشنيكوف-الروسية--1081083719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081057563_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_70c0ed77d448d87962f561201f7668ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا
إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون وشويغو بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع
تابعنا عبر
تبادل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، وجاء ذلك حسبما أفادت إذاعة كوريا الشمالية الحكومية "صوت كوريا".
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإذاعة ، أن " كيم جونغ أون وسيرغي شويغو تبادلا وجهات النظر حول الظروف العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الآراء البناءة حول قضايا الأعمال المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون التكتيكي
والاستراتيجي، والتعاون والمبادلات بين القوات المسلحة للبلدين سواء في مجال الدفاع وأمن الدولة".
كما أشارت الإذاعة إلى أن كيم جونغ أون أعرب عن تقديره العالي لأفراد الأسطول الروسي في المحيط الهادئ للمساهمات الكبيرة، التي يقدمونها من أجل ضمان السلام والأمن في شمال شرق آسيا وفي العالم بأسره.
وخطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.
كما زار خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.
كما رافق الوزير شويغو، زعيم كوريا الشمالية في زيارته لمطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.