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إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون وشويغو بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع
إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون وشويغو بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع
تبادل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، وجاء ذلك حسبما أفادت إذاعة كوريا... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T22:55+0000
2023-09-16T22:55+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإذاعة ، أن " كيم جونغ أون وسيرغي شويغو تبادلا وجهات النظر حول الظروف العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الآراء البناءة حول قضايا الأعمال المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون التكتيكي والاستراتيجي، والتعاون والمبادلات بين القوات المسلحة للبلدين سواء في مجال الدفاع وأمن الدولة".وخطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.كما زار خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.كما رافق الوزير شويغو، زعيم كوريا الشمالية في زيارته لمطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
https://sputnikarabic.ae/20230916/كيم-جونغ-أون-يزور-فرقاطة-المارشال-شابوشنيكوف-الروسية--1081083719.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا

إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون وشويغو بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع

22:55 GMT 16.09.2023
© Sputnik . Service de presse du gouverneur et du gouvernement du territoire de Khabarovsk / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يقوم بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يقوم بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Service de presse du gouverneur et du gouvernement du territoire de Khabarovsk
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تبادل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، وجاء ذلك حسبما أفادت إذاعة كوريا الشمالية الحكومية "صوت كوريا".
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإذاعة ، أن " كيم جونغ أون وسيرغي شويغو تبادلا وجهات النظر حول الظروف العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الآراء البناءة حول قضايا الأعمال المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون التكتيكي والاستراتيجي، والتعاون والمبادلات بين القوات المسلحة للبلدين سواء في مجال الدفاع وأمن الدولة".
كما أشارت الإذاعة إلى أن كيم جونغ أون أعرب عن تقديره العالي لأفراد الأسطول الروسي في المحيط الهادئ للمساهمات الكبيرة، التي يقدمونها من أجل ضمان السلام والأمن في شمال شرق آسيا وفي العالم بأسره.
وخطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.
كما زار خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف خلال اجتماع في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
كيم جونغ أون يزور فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية... فيديو
05:29 GMT
كما رافق الوزير شويغو، زعيم كوريا الشمالية في زيارته لمطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف كيم على القاذفات الروسية وصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
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