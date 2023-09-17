https://sputnikarabic.ae/20230917/مقتل-14-شخصا-إثر-تحطم-طائرة-في-البرازيل-فيديو-1081110548.html
مقتل 14 شخصا إثر تحطم طائرة في البرازيل... فيديو
مقتل 14 شخصا إثر تحطم طائرة في البرازيل... فيديو
أعلن حاكم ولاية الأمازون في البرازيل، ويلسون ليما، أن طائرة تحطمت في الولاية الواقعة شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T06:27+0000
2023-09-17T06:27+0000
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وكتب ليما على منصة "x" (تويتر سابقا): "أشعر بأسف بالغ لمقتل جميع الركاب الـ 12 وفردي الطاقم الاثنين الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة في بارسيلوس يوم السبت".وأضاف: "فرقنا تعمل منذ البداية لتقديم المساعدة الضرورية".ووقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون.وقال ليما لوسائل إعلام محلية، إن الجثث قد تم إخراجها بالفعل من الطائرة وأن الضحايا هم سياح برازيليون.وأوضح أن المنطقة تواجه هطول أمطار غزيرة وأن السبب الأرجح للحادث هو خطأ في المسار الذي سلكته وقت الهبوط.وفي السياق، قالت القوات الجوية البرازيلية، في بيان، إنه تم استدعاء محققين من مركز التحقيق والوقاية من الحوادث لبدء تحقيق في أسباب تحطم الطائرة الصغيرة، وهي من طراز "إمبراير بانديرانت".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل 14 شخصا إثر تحطم طائرة في البرازيل... فيديو
06:27 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 06:41 GMT 17.09.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم ولاية الأمازون في البرازيل، ويلسون ليما، أن طائرة تحطمت في الولاية الواقعة شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.
وكتب ليما على منصة "x" (تويتر سابقا): "أشعر بأسف بالغ لمقتل جميع الركاب الـ 12 وفردي الطاقم الاثنين الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة في بارسيلوس يوم السبت".
وأضاف: "فرقنا تعمل منذ البداية لتقديم المساعدة الضرورية".
ووقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون
.
وقال ليما لوسائل إعلام محلية، إن الجثث قد تم إخراجها بالفعل من الطائرة وأن الضحايا هم سياح برازيليون.
وأوضح أن المنطقة تواجه هطول أمطار غزيرة وأن السبب الأرجح للحادث هو خطأ في المسار الذي سلكته وقت الهبوط.
وفي السياق، قالت القوات الجوية البرازيلية، في بيان، إنه تم استدعاء محققين من مركز التحقيق والوقاية من الحوادث
لبدء تحقيق في أسباب تحطم الطائرة الصغيرة، وهي من طراز "إمبراير بانديرانت".