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https://sputnikarabic.ae/20230918/أردوغان-أنقرة-تجاوزت-معظم-العوائق-في-علاقاتها-مع-واشنطن-1081171256.html
أردوغان: أنقرة تجاوزت معظم العوائق في علاقاتها مع واشنطن
أردوغان: أنقرة تجاوزت معظم العوائق في علاقاتها مع واشنطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة زادت مستوى الاتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوسيع التعاون بين الجانبين. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T20:46+0000
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جاء ذلك خلال كلمة أردوغان في الدورة الـ13 لقمة "كونكورديا" في مدينة نيويورك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى أن الرئيس التركي يزور المدينة للمشاركة في اجتماعات الدورة رقم 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ولفت إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن إحياء العلاقات بين الجانبين يمثل فرصة خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.وقال الرئيس التركي إن التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد أن فرز الإرهابيين إلى "سيئ وجيد" أمر خاطئ، مضيفا: "لا يمكن عقد شراكات مع الإرهابيين أو التفاوض معهم".يذكر أن هناك العديد من القضايا الخلافية بين البلدين، أبرزها قضية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تضع تركيا شروطا للموافقة عليها، وقضية حصول الجيش التركي على مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، التي ترفض واشنطن تسليمها إلى أنقرة بسبب صفقة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس - 400"، التي حصلت عليها تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230711/خلال-لقائهما-المشترك-بايدن-يعلق-على-تصريحات-أردوغان-بشأن-مدى-انضمام-السويد-للناتو-فيديو-1078966503.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

أردوغان: أنقرة تجاوزت معظم العوائق في علاقاتها مع واشنطن

20:46 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة زادت مستوى الاتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوسيع التعاون بين الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمة أردوغان في الدورة الـ13 لقمة "كونكورديا" في مدينة نيويورك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى أن الرئيس التركي يزور المدينة للمشاركة في اجتماعات الدورة رقم 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال أردوغان: "الإرهاب يمثل مصدر تهديد مشترك لأنقرة وواشنطن".
ولفت إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن إحياء العلاقات بين الجانبين يمثل فرصة خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
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وقال الرئيس التركي إن التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد أن فرز الإرهابيين إلى "سيئ وجيد" أمر خاطئ، مضيفا: "لا يمكن عقد شراكات مع الإرهابيين أو التفاوض معهم".
يذكر أن هناك العديد من القضايا الخلافية بين البلدين، أبرزها قضية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تضع تركيا شروطا للموافقة عليها، وقضية حصول الجيش التركي على مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، التي ترفض واشنطن تسليمها إلى أنقرة بسبب صفقة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس - 400"، التي حصلت عليها تركيا.
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