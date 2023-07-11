https://sputnikarabic.ae/20230711/أمريكا-تؤيد-فكرة-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-وتسليمها-مقاتلات-إف-16-1078938058.html

أمريكا تؤيد فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وتسليمها مقاتلات "إف-16"

أمريكا تؤيد فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وتسليمها مقاتلات "إف-16"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إرسال طائرات "إف 16" إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T07:32+0000

2023-07-11T07:32+0000

2023-07-11T07:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

السويد

أخبار الاتحاد الأوروبي

الناتو

رجب طيب أردوغان

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg

وأوضح جيك سوليفان، في إفادة صحفية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم نقل مقاتلات "F-16" إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي".وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد فكرة انضمام تركيا للانحاد الأوروبي"، مشددًا على أن "طلب انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي غير مرتبط بانضمام السويد لحلف الناتو".وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الأمريكية-بعض-أعضاء-الكونغرس-يربطون-صفقة-إف-16-بانضمام-السويد-إلى-الناتو---عاجل-1078931455.html

https://sputnikarabic.ae/20230711/الرئيس-الليتواني-يحث-الناتو-على-بناء-قواعد-عسكرية-بالقرب-من-الحدود-مع-روسيا-1078935153.html

الولايات المتحدة الأمريكية

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, السويد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم