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https://sputnikarabic.ae/20230711/أمريكا-تؤيد-فكرة-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-وتسليمها-مقاتلات-إف-16-1078938058.html
أمريكا تؤيد فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وتسليمها مقاتلات "إف-16"
أمريكا تؤيد فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وتسليمها مقاتلات "إف-16"
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إرسال طائرات "إف 16" إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T07:32+0000
2023-07-11T07:32+0000
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وأوضح جيك سوليفان، في إفادة صحفية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم نقل مقاتلات "F-16" إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي".وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد فكرة انضمام تركيا للانحاد الأوروبي"، مشددًا على أن "طلب انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي غير مرتبط بانضمام السويد لحلف الناتو".وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
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https://sputnikarabic.ae/20230711/الرئيس-الليتواني-يحث-الناتو-على-بناء-قواعد-عسكرية-بالقرب-من-الحدود-مع-روسيا-1078935153.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, السويد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, السويد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم

أمريكا تؤيد فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وتسليمها مقاتلات "إف-16"

07:32 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إرسال طائرات "إف 16" إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي".
وأوضح جيك سوليفان، في إفادة صحفية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم نقل مقاتلات "F-16" إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد فكرة انضمام تركيا للانحاد الأوروبي"، مشددًا على أن "طلب انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي غير مرتبط بانضمام السويد لحلف الناتو".
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أمس, 17:58 GMT
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".
وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
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