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https://sputnikarabic.ae/20230918/ألمانيا-تعلق-على-خطط-تدريب-طياري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-إف-16-1081167905.html
ألمانيا تعلق على خطط تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية على "إف-16"
ألمانيا تعلق على خطط تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية على "إف-16"
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن برلين ليس لديها خطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16". 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T18:46+0000
2023-09-18T18:46+0000
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وقال بيستوريوس، ردا على سؤال حول تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية على قيادة المركبات القتالية الغربية: "في الوقت الحالي، لا يخطط لهذا"، وفقا لصحيفة "بيلد".ووفقا له، فإن ألمانيا تساعد كييف بالمدفعية والمركبات المدرعة والقدرات الهندسية. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة الملابس الشتوية ومولدات الحرارة إلى هذه القائمة. وشدد الوزير على أن هذا أهم ما تحتاجه أوكرانيا الآن.وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، تشمل قذائف متفجرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للألغام بقيمة 400 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230906/بلجيكا-تشبه-مقاتلات-إف---16-المخصصة-لأوكرانيا-بأدوية-منتهية-الصلاحية-1080755664.html
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العالم

ألمانيا تعلق على خطط تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية على "إف-16"

18:46 GMT 18.09.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن برلين ليس لديها خطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16".
وقال بيستوريوس، ردا على سؤال حول تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية على قيادة المركبات القتالية الغربية: "في الوقت الحالي، لا يخطط لهذا"، وفقا لصحيفة "بيلد".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
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6 سبتمبر, 10:30 GMT
ووفقا له، فإن ألمانيا تساعد كييف بالمدفعية والمركبات المدرعة والقدرات الهندسية. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة الملابس الشتوية ومولدات الحرارة إلى هذه القائمة. وشدد الوزير على أن هذا أهم ما تحتاجه أوكرانيا الآن.
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، تشمل قذائف متفجرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للألغام بقيمة 400 مليون يورو.
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