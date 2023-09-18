https://sputnikarabic.ae/20230918/أوكرانيا-ترفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ضد-بولندا-وهنغاريا-وسلوفاكيا-1081167283.html

أوكرانيا ترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا

أوكرانيا ترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا

أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، اليوم الاثنين، رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، بسبب الحظر الذي فرضته تلك الدول على استيراد... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T18:07+0000

2023-09-18T18:07+0000

2023-09-18T18:07+0000

العالم

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وجاء في منشور الوزارة عبر قناتها على "تلغرام": "رفعت أوكرانيا دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، التي حظرت استيراد المواد الزراعية الأوكرانية".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاشكا، لصحيفة "بوليتيكو"، إن السلطات الأوكرانية تخطط للبدء بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، في 18 أيلول/ سبتمبر؛ بسبب الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية من قبل بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا.وأعربت الوزارة عن أملها في أن ترفع هذه الدول قيودها، وبذلك "لن يستغرق الأمر وقتا طويلا لتسوية الأمور في المحاكم".ووفقا للوزارة، نتيجة للحظر الأحادي الجانب على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية من قبل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، "عانى المصدرون المحليون بالفعل، وما زالوا يتكبدون خسائر كبيرة بسبب التأخير والتكاليف الإضافية، واستحالة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الأجنبية".وفي 15 أيلول/ سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي الحدودية، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.وأعقب هذا القرار إعلان السلطات في كل من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، تمديد الحظر من جانب واحد. وقد مددت هنغاريا الحظر على أساس وطني، وأدرجت 24 منتجا في قائمة الواردات المحظورة، وتضمنت القائمة، بالإضافة إلى الحبوب، أنواعا مختلفة من اللحوم والدواجن.

https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-بولندا-والمجر-وسلوفاكيا-تقاطع-المفوضية-الأوروبية-بعد-تهديدات-من-كييف-1081163695.html

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