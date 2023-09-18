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https://sputnikarabic.ae/20230918/استقبال-جماهيري-حافل-للنجم-رونالدو-في-إيران-فيديو-وصور-1081157499.html
استقبال جماهيري حافل للنجم رونالدو في إيران... فيديو وصور
استقبال جماهيري حافل للنجم رونالدو في إيران... فيديو وصور
وصلت البعثة الرياضية لنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T13:12+0000
2023-09-18T14:07+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
نادي النصر السعودي
نادي الفيديو
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وتم استقبال رونالدو وفريقه بحفاوة كبيرة في طهران، حيث احتشد الآلاف من المدنيين ترحيبا بالنجم البرتغالي.وتُظهر مقاطع الفيديو والصور احتشاد الجماهير الإيرانية وهي ترتدي قميص نادي النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي والفندق الذي ينزل فيه النصر في طهران.ويظهر في الصور كيف تم تزيين شوارع المدينة بصورة رونالدو مرفقة بعبارات الترحيب، المكتوبة باللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية. وتعالت أصوات المحتشدين الإيرانيين وهم يهتفون للنجم البرتغالي في شوارع العاصمة طهران.كما أهدى النادي المحلي سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي عند وصوله إلى مطار طهران قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال آسيا.
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, نادي النصر السعودي, نادي الفيديو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, نادي النصر السعودي, نادي الفيديو

استقبال جماهيري حافل للنجم رونالدو في إيران... فيديو وصور

13:12 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 18.09.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEاللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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وصلت البعثة الرياضية لنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.
وتم استقبال رونالدو وفريقه بحفاوة كبيرة في طهران، حيث احتشد الآلاف من المدنيين ترحيبا بالنجم البرتغالي.
وتُظهر مقاطع الفيديو والصور احتشاد الجماهير الإيرانية وهي ترتدي قميص نادي النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي والفندق الذي ينزل فيه النصر في طهران.
ويظهر في الصور كيف تم تزيين شوارع المدينة بصورة رونالدو مرفقة بعبارات الترحيب، المكتوبة باللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية.
وتعالت أصوات المحتشدين الإيرانيين وهم يهتفون للنجم البرتغالي في شوارع العاصمة طهران.
كما أهدى النادي المحلي سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي عند وصوله إلى مطار طهران قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال آسيا.
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