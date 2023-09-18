https://sputnikarabic.ae/20230918/استقبال-جماهيري-حافل-للنجم-رونالدو-في-إيران-فيديو-وصور-1081157499.html
استقبال جماهيري حافل للنجم رونالدو في إيران... فيديو وصور
استقبال جماهيري حافل للنجم رونالدو في إيران... فيديو وصور
وصلت البعثة الرياضية لنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T13:12+0000
2023-09-18T13:12+0000
2023-09-18T14:07+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
نادي النصر السعودي
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072009214_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_7323b66d63afa907c9138b030f40b3e1.jpg
وتم استقبال رونالدو وفريقه بحفاوة كبيرة في طهران، حيث احتشد الآلاف من المدنيين ترحيبا بالنجم البرتغالي.وتُظهر مقاطع الفيديو والصور احتشاد الجماهير الإيرانية وهي ترتدي قميص نادي النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي والفندق الذي ينزل فيه النصر في طهران.ويظهر في الصور كيف تم تزيين شوارع المدينة بصورة رونالدو مرفقة بعبارات الترحيب، المكتوبة باللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية. وتعالت أصوات المحتشدين الإيرانيين وهم يهتفون للنجم البرتغالي في شوارع العاصمة طهران.كما أهدى النادي المحلي سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي عند وصوله إلى مطار طهران قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال آسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072009214_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7144be73d86e60e2cd66eb3e086839c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, نادي النصر السعودي, نادي الفيديو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, نادي النصر السعودي, نادي الفيديو
استقبال جماهيري حافل للنجم رونالدو في إيران... فيديو وصور
13:12 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 18.09.2023) تابعنا عبر
وصلت البعثة الرياضية لنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.
وتم استقبال رونالدو وفريقه بحفاوة كبيرة في طهران، حيث احتشد الآلاف من المدنيين ترحيبا بالنجم البرتغالي.
وتُظهر مقاطع الفيديو والصور احتشاد الجماهير الإيرانية وهي ترتدي قميص نادي النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي والفندق الذي ينزل فيه النصر في طهران.
ويظهر في الصور كيف تم تزيين شوارع المدينة بصورة رونالدو مرفقة بعبارات الترحيب، المكتوبة باللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية.
وتعالت أصوات المحتشدين الإيرانيين وهم يهتفون للنجم البرتغالي في شوارع العاصمة طهران.
كما أهدى النادي المحلي سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي عند وصوله إلى مطار طهران قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال آسيا.