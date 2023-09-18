https://sputnikarabic.ae/20230918/البيت-الأبيض-يرى-تقدما-في-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1081170799.html

البيت الأبيض يرى "تقدما" في الهجوم المضاد الأوكراني

البيت الأبيض يرى "تقدما" في الهجوم المضاد الأوكراني

أعرب جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، عن اقتناعه بأن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يتقدم. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T19:46+0000

2023-09-18T19:46+0000

2023-09-18T19:46+0000

العالم

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وقال كيربي، في مؤتمر صحفي حول مشاركة الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تواصل أوكرانيا تقدمها في الهجوم المضاد".ولم يقدم البيانات التي يعتمد عليها في إجراء مثل هذه التقديرات.وفي الوقت نفسه، قال كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع أن يسمع عن الوضع في ساحة المعركة من فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع في واشنطن، يوم الخميس المقبل.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق نتيجة بأي ثمن"، خسرت أوكرانيا 71.5 ألف جندي، وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها".وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.من بين 18 ألف وحدة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية التي تم تدميرها، كانت دبابات ليوبارد الألمانية ودبابات AMX الفرنسية ومركبة مشاة قتالية بريطانية واحدة على الأقل من طراز تشالنجر 2 ومركبة برادلي القتالية الأمريكية. تم تدمير 543 دبابة - كان من المفترض أن تكون القوة الضاربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن، كما أشار الرئيس الروسي، فهي الآن "تحترق بشكل جميل".على هذه الخلفية، ذكرت الولايات المتحدة أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار بوتين إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230918/وسائل-إعلام-حلفاء-كييف-كانوا-يعلقون-آمالا-كبيرة-على-الهجوم-المضاد-1081164464.html

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