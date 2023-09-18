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الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسيا ببلوغه حاجز 33 تريليون دولار
الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسيا ببلوغه حاجز 33 تريليون دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقما قياسيا بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي حجم الديون الخارجية للولايات المتحدة بلغ 33.044 تريليون دولار.يشار إلى أنه في أوائل يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يرفع سقف الدين العام.وسمح هذا الإجراء للسلطات الأمريكية بتجنب التخلف عن السداد. في ذلك الوقت، كان الرقم عند مستوى 31.95 تريليون دولار، ولكن في منتصف الشهر نفسه، تجاوز الدين الوطني 32 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230502/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-مهددة-بالتخلف-عن-سداد-ديونها-اعتبارا-من-يونيو-المقبل-1076545889.html
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الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسيا ببلوغه حاجز 33 تريليون دولار

22:23 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقما قياسيا بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي حجم الديون الخارجية للولايات المتحدة بلغ 33.044 تريليون دولار.
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من يونيو المقبل
2 مايو, 06:44 GMT
يشار إلى أنه في أوائل يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يرفع سقف الدين العام.
وسمح هذا الإجراء للسلطات الأمريكية بتجنب التخلف عن السداد. في ذلك الوقت، كان الرقم عند مستوى 31.95 تريليون دولار، ولكن في منتصف الشهر نفسه، تجاوز الدين الوطني 32 تريليون دولار.
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