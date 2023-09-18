https://sputnikarabic.ae/20230918/الدين-العام-الأمريكي-يسجل-رقما-قياسيا-ببلوغه-حاجز-33-تريليون-دولار-1081172087.html

الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسيا ببلوغه حاجز 33 تريليون دولار

الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسيا ببلوغه حاجز 33 تريليون دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقما قياسيا بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي حجم الديون الخارجية للولايات المتحدة بلغ 33.044 تريليون دولار.يشار إلى أنه في أوائل يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يرفع سقف الدين العام.وسمح هذا الإجراء للسلطات الأمريكية بتجنب التخلف عن السداد. في ذلك الوقت، كان الرقم عند مستوى 31.95 تريليون دولار، ولكن في منتصف الشهر نفسه، تجاوز الدين الوطني 32 تريليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230502/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-مهددة-بالتخلف-عن-سداد-ديونها-اعتبارا-من-يونيو-المقبل-1076545889.html

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