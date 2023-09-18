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https://sputnikarabic.ae/20230918/انفجار-طائرة-مسيرة-في-مدينة-جرجان-الإيرانية-فيديو-1081143418.html
انفجار طائرة مسيرة في مدينة جرجان الإيرانية... فيديو
انفجار طائرة مسيرة في مدينة جرجان الإيرانية... فيديو
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طائرة دون طيار تحطمت في إحدى المناطق السكنية في مدينة جرجان الواقعة في مقاطعة غولستان شمالي إيران. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:08+0000
2023-09-18T08:08+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن "هذه الطائرة المسيّرة تحطمت في منطقة سكنية في جرجان، وسمع صوت الانفجار الناجم عن سقوطها في جميع أنحاء المدينة".وقال نائب حاكم محافظة فارس للشؤون السياسية، إسماعيل كزال صوفلي، يوم أمس الأحد، إن ضابطا في قوة الباسيج الإيرانية (جزء من الحرس الثوري الإيراني) قُتل وأصيب ثلاثة ضباط آخرين، في هجوم شنه مهاجمون مجهولون جنوبي الجمهورية.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن كزال صوفلي، قوله: "فتح شخصان مجهولان النار بشكل عشوائي على أفراد من قوات الباسيج التي تدافع عن الأمن في مدينة نور آباد ماماساني، ونتيجة لذلك، قُتل ضابط وأصيب ثلاثة آخرون".
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إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط

انفجار طائرة مسيرة في مدينة جرجان الإيرانية... فيديو

08:08 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / George Ourfalian
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أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طائرة دون طيار تحطمت في إحدى المناطق السكنية في مدينة جرجان الواقعة في مقاطعة غولستان شمالي إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن "هذه الطائرة المسيّرة تحطمت في منطقة سكنية في جرجان، وسمع صوت الانفجار الناجم عن سقوطها في جميع أنحاء المدينة".
وقال نائب حاكم محافظة فارس للشؤون السياسية، إسماعيل كزال صوفلي، يوم أمس الأحد، إن ضابطا في قوة الباسيج الإيرانية (جزء من الحرس الثوري الإيراني) قُتل وأصيب ثلاثة ضباط آخرين، في هجوم شنه مهاجمون مجهولون جنوبي الجمهورية.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن كزال صوفلي، قوله: "فتح شخصان مجهولان النار بشكل عشوائي على أفراد من قوات الباسيج التي تدافع عن الأمن في مدينة نور آباد ماماساني، ونتيجة لذلك، قُتل ضابط وأصيب ثلاثة آخرون".
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