تدريبات تكتيكية للمجندين الجدد في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
علامة مكتوب عليها "نحن نعمل يا أخي!"، على الزي الرسمي لأحد المجندين في لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
علامة مكتوب عليها "نحن نعمل يا أخي!"، على الزي الرسمي لأحد المجندين في لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.