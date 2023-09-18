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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/تدريبات-تكتيكية-للمجندين-الجدد-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1081145507.html
تدريبات تكتيكية للمجندين الجدد في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات تكتيكية للمجندين الجدد في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تشاهدون في ألبوم الصور بعدسة "سبوتنيك" تدريبات تكتيكية للمجندين الجدد في لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T09:34+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي

تدريبات تكتيكية للمجندين الجدد في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:34 GMT 18.09.2023
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تشاهدون في ألبوم الصور بعدسة "سبوتنيك" تدريبات تكتيكية للمجندين الجدد في لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

علامة مكتوب عليها "نحن نعمل يا أخي!"، على الزي الرسمي لأحد المجندين في لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

علامة مكتوب عليها &quot;نحن نعمل يا أخي!&quot;، على الزي الرسمي لأحد المجندين في لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

علامة مكتوب عليها "نحن نعمل يا أخي!"، على الزي الرسمي لأحد المجندين في لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء المشاة الآلي التابع للحرس المستقل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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