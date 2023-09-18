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https://sputnikarabic.ae/20230918/عضوة-في-الكونغرس-الجيش-الأمريكي-لا-يعرف-مكان-الطائرة-إف-35-المفقودة-1081171150.html
عضوة في "الكونغرس": الجيش الأمريكي لا يعرف مكان الطائرة "إف-35" المفقودة
عضوة في "الكونغرس": الجيش الأمريكي لا يعرف مكان الطائرة "إف-35" المفقودة
قالت عضوة "الكونغرس" الأمريكي، نانسي مايس، إنها عقدت اجتماعا مع العسكريين حول موضوع الطائرة المقاتلة المفقودة من طراز إف-35 في ولاية كارولينا الجنوبية، وأنهم،... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T20:30+0000
2023-09-18T20:30+0000
العالم
رصد عسكري
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وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أحد أقصر الاجتماعات التي عقدتها على الإطلاق لأنه - خمن لماذا - لم يكن لدى أي من مشاة البحرية الأمريكية الذين تم إرسالهم لإطلاعي على الأمر، أي إجابات".وختمت: "لا أحد يعرف ما إذا كانت الطائرة "إف-35" في الجو أو تحت الماء".ونشرت "Flightradar" أيضًا معلومات حول طلب مساعدة الجيش الأمريكي، وكتبت الخدمة على شبكة اجتماعية مماثلة: "يبحث الجيش الأمريكي عن طائرة F-35B المفقودة في كارولينا الجنوبية بعد أن قفز الطيار منها أمس وواصلت الطائرة التحليق".اختفت أحدث طائرة مقاتلة من طراز إف-35 فوق ولاية كارولينا الجنوبية في اليوم السابق. أفادت القاعدة الجوية "تشارلستون" أن الطيار كان على ما يرام، لكن جميع آثار الطائرة قد فقدت. ولم يتم الكشف عن سبب قفز الطيار. وطلب الجيش من الأمريكيين المساعدة في العثور على المقاتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/مقاتلة-إف---35-تقترب-بشكل-خطر-من-مقاتلة-سو--35-الروسية-في-سوريا-1080271861.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

عضوة في "الكونغرس": الجيش الأمريكي لا يعرف مكان الطائرة "إف-35" المفقودة

20:30 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قالت عضوة "الكونغرس" الأمريكي، نانسي مايس، إنها عقدت اجتماعا مع العسكريين حول موضوع الطائرة المقاتلة المفقودة من طراز إف-35 في ولاية كارولينا الجنوبية، وأنهم، بحسب قولها، لا يعرفون مكان الطائرة الآن.
وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أحد أقصر الاجتماعات التي عقدتها على الإطلاق لأنه - خمن لماذا - لم يكن لدى أي من مشاة البحرية الأمريكية الذين تم إرسالهم لإطلاعي على الأمر، أي إجابات".
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وختمت: "لا أحد يعرف ما إذا كانت الطائرة "إف-35" في الجو أو تحت الماء".
ونشرت "Flightradar" أيضًا معلومات حول طلب مساعدة الجيش الأمريكي، وكتبت الخدمة على شبكة اجتماعية مماثلة: "يبحث الجيش الأمريكي عن طائرة F-35B المفقودة في كارولينا الجنوبية بعد أن قفز الطيار منها أمس وواصلت الطائرة التحليق".
اختفت أحدث طائرة مقاتلة من طراز إف-35 فوق ولاية كارولينا الجنوبية في اليوم السابق. أفادت القاعدة الجوية "تشارلستون" أن الطيار كان على ما يرام، لكن جميع آثار الطائرة قد فقدت. ولم يتم الكشف عن سبب قفز الطيار. وطلب الجيش من الأمريكيين المساعدة في العثور على المقاتلة.
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