https://sputnikarabic.ae/20230918/عضوة-في-الكونغرس-الجيش-الأمريكي-لا-يعرف-مكان-الطائرة-إف-35-المفقودة-1081171150.html

عضوة في "الكونغرس": الجيش الأمريكي لا يعرف مكان الطائرة "إف-35" المفقودة

عضوة في "الكونغرس": الجيش الأمريكي لا يعرف مكان الطائرة "إف-35" المفقودة

قالت عضوة "الكونغرس" الأمريكي، نانسي مايس، إنها عقدت اجتماعا مع العسكريين حول موضوع الطائرة المقاتلة المفقودة من طراز إف-35 في ولاية كارولينا الجنوبية، وأنهم،... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T20:30+0000

2023-09-18T20:30+0000

2023-09-18T20:30+0000

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9b79db4ac12db251926a16a1a2ecd29.jpg

وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أحد أقصر الاجتماعات التي عقدتها على الإطلاق لأنه - خمن لماذا - لم يكن لدى أي من مشاة البحرية الأمريكية الذين تم إرسالهم لإطلاعي على الأمر، أي إجابات".وختمت: "لا أحد يعرف ما إذا كانت الطائرة "إف-35" في الجو أو تحت الماء".ونشرت "Flightradar" أيضًا معلومات حول طلب مساعدة الجيش الأمريكي، وكتبت الخدمة على شبكة اجتماعية مماثلة: "يبحث الجيش الأمريكي عن طائرة F-35B المفقودة في كارولينا الجنوبية بعد أن قفز الطيار منها أمس وواصلت الطائرة التحليق".اختفت أحدث طائرة مقاتلة من طراز إف-35 فوق ولاية كارولينا الجنوبية في اليوم السابق. أفادت القاعدة الجوية "تشارلستون" أن الطيار كان على ما يرام، لكن جميع آثار الطائرة قد فقدت. ولم يتم الكشف عن سبب قفز الطيار. وطلب الجيش من الأمريكيين المساعدة في العثور على المقاتلة.

https://sputnikarabic.ae/20230820/مقاتلة-إف---35-تقترب-بشكل-خطر-من-مقاتلة-سو--35-الروسية-في-سوريا-1080271861.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, رصد عسكري