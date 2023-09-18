https://sputnikarabic.ae/20230918/ما-هو-موقف-القوى-الجنوبية-في-اليمن-من-نقاشات-أنصار-الله-والسعوديين-في-الرياض؟-1081162173.html

ما هو موقف القوى الجنوبية في اليمن من نقاشات "أنصار الله" والسعوديين في الرياض؟

ما هو موقف القوى الجنوبية في اليمن من نقاشات "أنصار الله" والسعوديين في الرياض؟

في الوقت الذي تجري فيه نقاشات تعد الأولى من نوعها بين وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية والسعوديين في الرياض حول الملفات العالقة، ‏لأجل التوصل إلى تمديد... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T15:25+0000

2023-09-18T15:25+0000

2023-09-18T15:25+0000

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كيف ينظر الجنوبيون إلى الحوار بين "أنصار الله" والسعودية في الرياض وموقفهم من المخرجات التي يمكن أن تخالف طموحاتهم؟بداية، يقول المحلل السياسي الجنوبي، أنور التميمي، إن "موقف القوى الجنوبية من مفاوضات جماعة "أنصار الله" في الرياض تحدده طبيعة القضايا التي يناقشها المفاوضون".الثوابت الجنوبيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "أكثر من مسؤول جنوبي أوضحوا في تصريحات إعلامية، أن الجنوبيون في حل من أي اتفاقات أو تفاهمات بين أي قوى محلية أو إقليمية تتجاوز الثوابت الجنوبية المعلنة".وتابع التميمي: "المجلس الانتقالي الجنوبي أصدر في أكثر من مناسبة بيانات، أكد خلالها أن الثروات الجنوبية حق سيادي للشعب الجنوبي، ولا يحق لأي من كان التفريط فيها".وأشار المحلل السياسي إلى أن "بيانات الانتقالي وتصريحات قادته يمكن فهمها على أنها كانت ردا على مطالبات واشتراطات حوثية للوسطاء الإقليميين، بتسليم 80% من عائدات النفط والغاز المستخرج من حقول النفط في الجنوب لحكومة "أنصار الله".مخاوف مشروعةواستطرد أنور التميمي: "هناك درجة من التوجس الشعبي الجنوبي من التحركات الدبلوماسية الأخيرة بين الحوثيين والسعوديين، والتي ستقود على ما يبدو إلى تفاهمات سعودية حوثية عالية جدا، إذ يخشى الجنوبيون أن تقود التفاهمات إلى التساهل مع متطلبات الحوثي، المتمثلة في حصوله على جزء كبير من عائدات نفط حضرموت وشبوة".وختم التميمي تصريحاته بقوله: "أما إذا كان الغرض من اللقاء يقتصر على ترتيبات السلام ومتطلباته، فإن هذا الأمر مرحب به من قبل الجنوبيين وقواه السياسية، أما الخوض في اتفاقات وترتيبات تتجاوز الحقوق السيادية للشعب الجنوبي فلن يقبل به الجنوبيون مطلقا".من جانبه، يقول الخبير العسكري الجنوبي، العميد ثابت حسين، إن "القضية الجنوبية هي قضية شعب انطلقت عقب حرب 1994، وبشكل أكثر وضوحا وصراحة منذ 2007، حينما رفع الحراك الجنوبي مطلب استعادة الدولة الجنوبية، والآن ومنذ عام 2017 أصبح للشعب الجنوبي مٌمثلا معترفا به إقليميا ودوليا وهو المجلس الانتقالي الجنوبي".وأشار حسين إلى أنه "في التوقيت الذي تجرى فيه المشاورات المباشرة بين جماعة "أنصار الله" اليمنية، نجد الرئيس، عيدروس الزبيدي، اليوم في الأمم المتحدة لحشد الدعم لقضية الجنوب من داخل المنظمة الدولية، بعد أن ظل الجنوبيون يحاولون إيصال صوتهم من خارج هذا المبنى لسنوات طويلة".وأوضح الخبير العسكري أن "الجنوب يتحدث عن حق قانوني متأصل لشعب الجنوب في تقرير مصيره، بعد كفاح طويل لرفض الوحدة ومن أجل استعادة دولته المستقلة".وختم حسين بقوله: "في هذه المرحلة الانتقالية نجد أن هناك اتفاق الرياض ومشاورات الرياض التي أرست مبدأ المناصفة في الدولة بمعنى انتهاء الوحدة".السلام العادلبدوره، يقول المحلل السياسي الجنوبي، ياسر العولقي: "الجنوبيون ليسوا ضد السلام الذي يجري الحديث عنه في نقاشات الرياض بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والسعودية من حيث المبدأ، لكنهم مع سلام يراعي حقوق شعب الجنوب وتضحياته ولا يكون على حساب قضيتهم".وأضاف العولقي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الحرب التي اندلعت في العام 2015 بعد انقلاب "أنصار الله" على السلطة بصنعاء أوجدت في الجنوب واقع جديد، إذ بات لديهم قوات مسلحة وحامل سياسي، وهذا يؤكد أن الجنوب جزء مهم ورئيسي وفعال في أي مشاورات سلام قادمة".وأكد العولقي أن "أي حلول تنتقص من قضيتهم وتقزم طموحهم في استعادة دولتهم، لن يُكتب لها النجاح، وتؤسس لاستدامة صراع طويل".وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، دعوتها وفدا من "أنصار الله" لزيارة المملكة، لاستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، وحل سياسي للصراع فيه، وفقا للمبادرة التي أعلنتها الرياض في عام 2021.وأبلغ مصدر في صنعاء وكالة "سبوتنيك"، السبت الماضي، بأن "وفدا برئاسة رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، غادر مطار صنعاء الدولي، رفقة وفد من المكتب السلطاني العُماني، إلى الرياض، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني، لإجراء مباحثات مباشرة مع الجانب السعودي حول تفاصيل الحل النهائي للصراع في اليمن، بدءًا بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ومعالجة الملف الإنساني تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية".وفي نيسان/ أبريل الماضي، رعا وفد عُماني مباحثات في صنعاء، بين جماعة "أنصار الله" ووفد رسمي سعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، استمرت 6 أيام، بحثت الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمنوبدء عملية سياسية يمنية شاملة.وحينها أعلنت السعودية أن "فريقا من الخارجية عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات متعمقة بشأن الوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية"، مضيفةً أن "تلك اللقاءات ستُستكمل في أقرب وقت، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".ووصفت جماعة "أنصار الله"، آنذاك، النقاشات مع الوفد السعودي في صنعاء بـ"الجدية والإيجابية"، مؤكدة "التقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة، في وقت لاحق".وفي الثامن من أبريل الماضي، قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها توصلت إلى تفاهمات مع السعودية، في جميع الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وملف تحقيق السلام، خلال مفاوضات استضافتها سلطنة عُمان، الفترة الماضية، مؤكدة أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين، مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل، بحسب الجماعة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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