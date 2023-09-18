https://sputnikarabic.ae/20230918/متطوع-بالهلال-الأحمر-الليبي-يصف-الوضع-في-درنة-بـالكارثي-فيديو-1081143007.html

متطوع بالهلال الأحمر الليبي يصف الوضع في درنة بـ"الكارثي"... فيديو

متطوع بالهلال الأحمر الليبي يصف الوضع في درنة بـ"الكارثي"... فيديو

قال سراج البركي، أحد متطوعي الهلال الأحمر الليبي، إنه تم العثور على بعض الأحياء وانتشالهم من تحت الأنقاض في مدينة درنة شرقي البلاد. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T08:02+0000

2023-09-18T08:02+0000

2023-09-18T08:02+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار ليبيا اليوم

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081068279_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_113c54e40916d285242bbde7fa23ab77.jpg

ووصف البركي الوضع في درنة في حديث لوكالة سبوتنيك بأنه كان "كارثيا".وأضاف: "بصفتي من الهلال الأحمر فأنا متدرب على انتشال الجثث ونزلت درنة في الوقت المناسب خلال الكارثة وتمكنا من انتشال ما يمكننا من الجثث".وتابع البركي: "استخرجنا العديد من الجثث، وعثرنا على بعض الأحياء من تحت الأنقاض".وقال: "نعمل حاليا على الإغاثة والمساعدات الإنسانية بمساعدة شباب وأهالي درنة والمنطقة الشرقية والغربية، بالإضافة لإخواتنا في الجنوب والأمازيغ والمنظمات من تركيا وإسبانيا والدول العربية".وشدد البركي على أن المساعدات الإنسانية العاجلة ستصل للجميع، مضيفا: "نعمل وفق قوائم".يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وأمس الأحد، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد الضحايا في درنة ارتفع إلى 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 مفقود.ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول في شرق البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230917/وزير-الصحة-الليبي-البحر-ما-زال-مليئا-بالجثامين-بعد-الإعصار-1081135537.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, حصري