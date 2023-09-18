https://sputnikarabic.ae/20230918/مقتل-عدة-أشخاص-من-فريق-إغاثة-يوناني-في-ليبيا-فيديو-1081137215.html

مقتل عدة أشخاص من فريق إغاثة يوناني في ليبيا.. فيديو

مقتل عدة أشخاص من فريق إغاثة يوناني في ليبيا.. فيديو

قتل عدة أشخاص من فريق إغاثة يوناني، يوم الأحد، في حادث سير، بعد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات القاتلة، التي اجتاحت مناطق شرق... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T00:04+0000

2023-09-18T00:04+0000

2023-09-18T00:04+0000

في ليبيا... أهوال لا توصف

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وأعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، مقتل أربعة أفراد من فريق الإغاثة اليوناني خلال الحادث.وبحسب وسائل إعلام ليبية، وقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصًا في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بُعد 300 كيلومتر شرقًا.وأشار عبد الجليل إلى أن 7 من أفراد الطاقم اليوناني إصابتهم خطيرة.وكشف وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن الحافلة التي كانت تقل فريق الإنقاذ اليوناني اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل منها 3 أشخاص وجرح اثنان آخران في حالة خطرة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحافلة التي كانت تقل الفريق يظهر تصاعد الدخان من حافلة متوقفة بجانب الطريق وفرق الإنقاذ حولها.كانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد الماضي، مدينة منكوبة، بعد أن ضربتها فيضانات وسيول عارمة شهدتها منطقة شرق ليبيا، كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه إنه "يُفترض أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".

https://sputnikarabic.ae/20230917/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الإعصار-إلى-3252-1081135292.html

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أخبار ليبيا اليوم, مقتل أشخاص, حوادث سير, العالم العربي, فريق إنقاذ, اليونان