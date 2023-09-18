https://sputnikarabic.ae/20230918/مقاتلة-ميغ-31-تعترض-طائرة-بوسيدون-الأمريكية-فوق-بحر-بارنتس-1081157371.html
مقاتلة "ميغ-31" تعترض طائرة "بوسيدون" الأمريكية فوق بحر بارنتس
مقاتلة "ميغ-31" تعترض طائرة "بوسيدون" الأمريكية فوق بحر بارنتس
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة من طراز R-8A Poseidon تابعة للبحرية الأمريكية اقتربت من الحدود الروسية في بحر بارنتس، وأقلعت مقاتلة من طراز... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T13:07+0000
2023-09-18T13:07+0000
2023-09-18T13:07+0000
رصد عسكري
روسيا
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ووفقا للوزارة، في 18 سبتمبر/ أيلول، اكتشفت معدات مراقبة المجال الجوي الروسية هدفا جويا فوق بحر بارنتس، يقترب من حدود الدولة. وللتعرف عليها ومنع انتهاك الحدود، تم إرسال مقاتلة من طراز "ميغ-31" من قوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي. وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A Poseidon. ومع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرة العسكرية الأجنبية بالابتعاد عن حدود روسيا، ولم يكن هناك انتهاك للحدود. وشددت الوزارة على أن تحليق الطائرة الروسية تم بشكل صارم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ولم تعبر المقاتلة الروسية الطرق الجوية ولم تسمح باقتراب خطير لطائرة أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20230712/ميغ-31-روسية-تعترض-طائرة-بوسيدون-نرويجية-اقتربت-من-حدود-روسيا-1078999851.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مقاتلة "ميغ-31" تعترض طائرة "بوسيدون" الأمريكية فوق بحر بارنتس
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة من طراز R-8A Poseidon تابعة للبحرية الأمريكية اقتربت من الحدود الروسية في بحر بارنتس، وأقلعت مقاتلة من طراز "ميغ-31" لتحديد هويتها، ولم يُسمح بانتهاك الحدود الروسية.
ووفقا للوزارة، في 18 سبتمبر/ أيلول، اكتشفت معدات مراقبة المجال الجوي الروسية هدفا جويا فوق بحر بارنتس، يقترب من حدود الدولة. وللتعرف عليها ومنع انتهاك الحدود، تم إرسال مقاتلة من طراز "ميغ-31" من قوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي.
وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A Poseidon. ومع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرة العسكرية الأجنبية بالابتعاد عن حدود روسيا، ولم يكن هناك انتهاك للحدود.
وشددت الوزارة على أن تحليق الطائرة الروسية تم بشكل صارم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ولم تعبر المقاتلة الروسية الطرق الجوية ولم تسمح باقتراب خطير لطائرة أجنبية.