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https://sputnikarabic.ae/20230918/مقتل-3-عسكريين-عراقيين-خلال-قصف-استهدف-مطار-عربت-بمنطقة-السليمانية--1081172454.html
مقتل 3 عسكريين عراقيين خلال قصف استهدف مطار "عربت" بمنطقة السليمانية
مقتل 3 عسكريين عراقيين خلال قصف استهدف مطار "عربت" بمنطقة السليمانية
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين جراء قصف استهدف مطار عربت بمنطقة السليمانية يوم أمس، باستخدام طائرة... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T22:57+0000
2023-09-18T22:57+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
وزارة الدفاع العراقية
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بغداد - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول في بيان: "في يوم الاثنين المصادف 18 أيلول/سبتمبر، وفي تمام الساعة 17:00، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد 3 من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".وأضاف رسول أن "هذا العدوان يشكل انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه ويمثل إخلالًا وتهديدًا للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وخرقًا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".وأكد رسول حسب البيان، أن العراق يحتفظ بحقه لوضع حد لهذه الخروقات.
https://sputnikarabic.ae/20230408/العراق-يدين-القصف-التركي-على-مطار-السليمانية-ويطالب-أنقرة-باعتذار-رسمي-1075670762.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, وزارة الدفاع العراقية
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, وزارة الدفاع العراقية

مقتل 3 عسكريين عراقيين خلال قصف استهدف مطار "عربت" بمنطقة السليمانية

22:57 GMT 18.09.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين جراء قصف استهدف مطار عربت بمنطقة السليمانية يوم أمس، باستخدام طائرة مسيرة.
بغداد - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول في بيان: "في يوم الاثنين المصادف 18 أيلول/سبتمبر، وفي تمام الساعة 17:00، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد 3 من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العراق يدين القصف التركي على مطار السليمانية ويطالب أنقرة باعتذار رسمي
8 أبريل, 08:52 GMT
وأضاف رسول أن "هذا العدوان يشكل انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه ويمثل إخلالًا وتهديدًا للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وخرقًا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد رسول حسب البيان، أن العراق يحتفظ بحقه لوضع حد لهذه الخروقات.
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