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https://sputnikarabic.ae/20230919/إيران-تدعو-أطراف-الصراع-حول-قره-باغ-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-وتسوية-الخلاف-عبر-الحوار-1081205747.html
إيران تدعو أطراف الصراع حول قره باغ الالتزام بوقف إطلاق النار وتسوية الخلاف عبر الحوار
إيران تدعو أطراف الصراع حول قره باغ الالتزام بوقف إطلاق النار وتسوية الخلاف عبر الحوار
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلق طهران حيال التطورات في قره باغ، داعية أطراف الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتسوية الخلافات عبر الحوار. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T18:55+0000
2023-09-19T18:55+0000
قره باغ
أرمينيا
أذربيجان
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "نعرب عن قلق بلادنا إزاء تصاعد الصراعات في المنطقة، ونطالب جميع الأطراف بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وحل القضايا من خلال الحوار".وأضاف: "نؤكد مرة أخرى على المواقف الأساسية لإيران فيما يتعلق بهذا الصراع، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قره باغ جزءًا من جمهورية أذربيجان، وتعتقد أن قضايا هذه المنطقة، بما في ذلك حقوق وأمن مواطنيها، يجب أن يتم حلها في هذا الإطار ومن خلال الحوار".وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان بدأت تنفيذ إجراءات "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق إجراءات ذات طبيعة موضعية "لمكافحة الإرهاب"، من أجل ضمان أحكام البيان الثلاثي، وإحباط استفزازات واسعة النطاق في منطقة قره باغ الاقتصادية، ونزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضينا، وتحييد قواتها العسكرية، وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار.واتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة روسية، على وقف كامل لإطلاق النار، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، بما فيها ممر لاتشين
https://sputnikarabic.ae/20230919/ماذا-نعرف-عن-منطقة-النزاع-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1081194834.html
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قره باغ, أرمينيا, أذربيجان, العالم
قره باغ, أرمينيا, أذربيجان, العالم

إيران تدعو أطراف الصراع حول قره باغ الالتزام بوقف إطلاق النار وتسوية الخلاف عبر الحوار

18:55 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020
أهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلق طهران حيال التطورات في قره باغ، داعية أطراف الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتسوية الخلافات عبر الحوار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "نعرب عن قلق بلادنا إزاء تصاعد الصراعات في المنطقة، ونطالب جميع الأطراف بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وحل القضايا من خلال الحوار".
وأضاف: "نؤكد مرة أخرى على المواقف الأساسية لإيران فيما يتعلق بهذا الصراع، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قره باغ جزءًا من جمهورية أذربيجان، وتعتقد أن قضايا هذه المنطقة، بما في ذلك حقوق وأمن مواطنيها، يجب أن يتم حلها في هذا الإطار ومن خلال الحوار".
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان بدأت تنفيذ إجراءات "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق إجراءات ذات طبيعة موضعية "لمكافحة الإرهاب"، من أجل ضمان أحكام البيان الثلاثي، وإحباط استفزازات واسعة النطاق في منطقة قره باغ الاقتصادية، ونزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضينا، وتحييد قواتها العسكرية، وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".
خريطة قره باغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
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ناغورني قره باغ... ماذا نعرف عن منطقة النزاع بين أذربيجان وأرمينيا؟
14:13 GMT
وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار.
واتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة روسية، على وقف كامل لإطلاق النار، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، بما فيها ممر لاتشين
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