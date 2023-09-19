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https://sputnikarabic.ae/20230919/ماذا-نعرف-عن-منطقة-النزاع-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1081194834.html
ناغورني قره باغ... ماذا نعرف عن منطقة النزاع بين أذربيجان وأرمينيا؟
ناغورني قره باغ... ماذا نعرف عن منطقة النزاع بين أذربيجان وأرمينيا؟
ناغورني قره باغ... ماذا نعرف عن منطقة النزاع بين أذربيجان وأرمينيا
2023-09-19T14:13+0000
2023-09-19T14:13+0000
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ناغورني قره باغ هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان.الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.في عام 1988، بدأت حركة إعادة التوحيد مع أرمينيا في الإقليم، وفي 2 سبتمبر/ أيلول 1991، تم إعلان الاستقلال عن أذربيجان، وتغيير الاسم إلى جمهورية ناغورني قره باغ.منذ عام 1992 إلى عام 1994، حاولت أذربيجان السيطرة على الجمهورية المعلنة من جانب واحد؛ وكانت تلك عمليات عسكرية واسعة النطاق، قُتل خلالها ما يصل إلى 30 ألف شخص.وفي عام 1994، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، لكن وضع الجمهورية لم يتحدد أبدًا.وفي نهاية سبتمبر2020، استؤنف القتال في الإقليم، وفي ليلة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، اتفقت أذربيجان وأرمينيا، بدعم من موسكو، على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في المواقع المحتلة وتبادل الأسرى وجثث القتلى.وتتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة، بما في ذلك ممر لاتشين. وفي العام الماضي، بدأت يريفان وباكو، من خلال وساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، أي مع قره باغ.اقرأ المزيد - الخارجية الروسية تحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء في قره باغ
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ناغورني قره باغ
ناغورني قره باغ

ناغورني قره باغ... ماذا نعرف عن منطقة النزاع بين أذربيجان وأرمينيا؟

14:13 GMT 19.09.2023
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صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في قره باغ وتدعو الأطراف للعودة إلى التسوية الدبلوماسية.
ناغورني قره باغ هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان.
الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.
في عام 1988، بدأت حركة إعادة التوحيد مع أرمينيا في الإقليم، وفي 2 سبتمبر/ أيلول 1991، تم إعلان الاستقلال عن أذربيجان، وتغيير الاسم إلى جمهورية ناغورني قره باغ.
منذ عام 1992 إلى عام 1994، حاولت أذربيجان السيطرة على الجمهورية المعلنة من جانب واحد؛ وكانت تلك عمليات عسكرية واسعة النطاق، قُتل خلالها ما يصل إلى 30 ألف شخص.
وفي عام 1994، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، لكن وضع الجمهورية لم يتحدد أبدًا.
خريطة قره باغ - سبوتنيك عربي
خريطة قره باغ - سبوتنيك عربي
وفي نهاية سبتمبر2020، استؤنف القتال في الإقليم، وفي ليلة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، اتفقت أذربيجان وأرمينيا، بدعم من موسكو، على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في المواقع المحتلة وتبادل الأسرى وجثث القتلى.
وتتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة، بما في ذلك ممر لاتشين. وفي العام الماضي، بدأت يريفان وباكو، من خلال وساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.
وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، أي مع قره باغ.

وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ، وكما قال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، فإن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام قبل نهاية العام إذا لم تغير يريفان موقفها".

اقرأ المزيد - الخارجية الروسية تحث الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء في قره باغ
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