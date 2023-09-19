https://sputnikarabic.ae/20230919/الرئيس-الإيراني-يحمل-الولايات-المتحدة-مسؤولية-العنف-الجاري-في-أوكرانيا-1081210247.html

الرئيس الإيراني يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العنف الجاري في أوكرانيا

الرئيس الإيراني يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العنف الجاري في أوكرانيا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن العنف القائم في أوكرانيا ناجم عن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة بهدف إضعاف الدول الأوروبية. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T23:19+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيسي خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أود أن أوضح للجميع موقفنا الواضح والراسخ. جمهورية إيران الإسلامية لا تدعم الحرب في أي مكان ولا في أوروبا أو مكان آخر".وأضاف "أي توتر أو استخدام للعنف في أوكرانيا كان ناجما عن خطوات الولايات المتحدة لإضعاف الدول الأوروبية".وأشار رئيسي إلى أن إيران تدعم أي مبادرة أو تدابير سياسية لوقف الأعمال العدائية والحرب في أوكرانيا.وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد رئيسي أن:وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا وجود للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية.وشدد رئيسي على أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بأي نتائج، داعيا واشنطن للتخلي عن هذا المسار.وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد رئيسي أن بلاده التزمت سابقا بالاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة بإثبات إذا ما كانت ترغب في تسوية هذه المسألة أم لا.وأردف بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية هي من انسحبت من الاتفاق النووي وارتكبت جريمة بحق هذا الاتفاق العالمي وعليها أن تعترف ما إذا كانت تريد الاتفاق أم لا".وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.

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