https://sputnikarabic.ae/20230919/الرئيس-الإيراني-يحمل-الولايات-المتحدة-مسؤولية-العنف-الجاري-في-أوكرانيا-1081210247.html
الرئيس الإيراني يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العنف الجاري في أوكرانيا
الرئيس الإيراني يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العنف الجاري في أوكرانيا
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن العنف القائم في أوكرانيا ناجم عن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة بهدف إضعاف الدول الأوروبية. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T23:19+0000
2023-09-19T23:19+0000
2023-09-19T23:19+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073470620_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ee02632d4432236a1b924538285c0bce.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيسي خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أود أن أوضح للجميع موقفنا الواضح والراسخ. جمهورية إيران الإسلامية لا تدعم الحرب في أي مكان ولا في أوروبا أو مكان آخر".وأضاف "أي توتر أو استخدام للعنف في أوكرانيا كان ناجما عن خطوات الولايات المتحدة لإضعاف الدول الأوروبية".وأشار رئيسي إلى أن إيران تدعم أي مبادرة أو تدابير سياسية لوقف الأعمال العدائية والحرب في أوكرانيا.وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد رئيسي أن:وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا وجود للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية.وشدد رئيسي على أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بأي نتائج، داعيا واشنطن للتخلي عن هذا المسار.وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد رئيسي أن بلاده التزمت سابقا بالاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة بإثبات إذا ما كانت ترغب في تسوية هذه المسألة أم لا.وأردف بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية هي من انسحبت من الاتفاق النووي وارتكبت جريمة بحق هذا الاتفاق العالمي وعليها أن تعترف ما إذا كانت تريد الاتفاق أم لا".وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073470620_243:0:2190:1460_1920x0_80_0_0_6c73dac49f9a4794e7ec9088f96bbed5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
الرئيس الإيراني يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العنف الجاري في أوكرانيا
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن العنف القائم في أوكرانيا ناجم عن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة بهدف إضعاف الدول الأوروبية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال رئيسي خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أود أن أوضح للجميع موقفنا الواضح والراسخ. جمهورية إيران الإسلامية لا تدعم الحرب في أي مكان ولا في أوروبا أو مكان آخر".
وأضاف "أي توتر أو استخدام للعنف في أوكرانيا كان ناجما عن خطوات الولايات المتحدة لإضعاف الدول الأوروبية".
وأشار رئيسي إلى أن إيران تدعم أي مبادرة أو تدابير سياسية لوقف الأعمال العدائية والحرب في أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد رئيسي أن:
"إيران لن تتنازل عن حقها في تطوير طاقة نووية تستخدم في الأغراض السلمية".
وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا وجود للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية.
وشدد رئيسي على أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بأي نتائج، داعيا واشنطن للتخلي عن هذا المسار.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي
، أكد رئيسي أن بلاده التزمت سابقا بالاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة بإثبات إذا ما كانت ترغب في تسوية هذه المسألة أم لا.
وأردف بقوله: "الولايات المتحدة الأمريكية هي من انسحبت من الاتفاق النووي وارتكبت جريمة بحق هذا الاتفاق العالمي وعليها أن تعترف ما إذا كانت تريد الاتفاق أم لا".
وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.