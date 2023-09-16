https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html

إيران ترد على "معلومات سرية" أمريكية "مفبركة" بشأن طائرات مسيرة في أوكرانيا

إيران ترد على "معلومات سرية" أمريكية "مفبركة" بشأن طائرات مسيرة في أوكرانيا

قال سعيد إيرواني، سفير إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، إن موقف طهران من الأزمة الأوكرانية واضح وحازم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول نشر معلومات... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T18:53+0000

2023-09-16T18:53+0000

2023-09-16T18:53+0000

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جاء ذلك في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت.وتابع: "تلك الادعاءات نفتها إيران في عدة رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كان آخرها رسالة في 17 أغسطس/ آب الماضي".ولفت السفير الإيراني إلى أن الرسالة التي قدمتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية وقالت إنها تحتوي على معلومات سرية، ليست إلا اتهامات ملفقة ومفبركة وليس لها أي صفة قانونية.وطالب إيرواني منظمة الأمم المتحدة بمقاومة مقاومة محاولات الدول التي تتصرف بـ "سوء نية"، التي تسعى لاستخدام المنظمة من أجل شرعنة مطالب لها دوافع سياسية ولا تستند إلى وثائق حقيقية.وجاءت رسالة السفير الإيراني ردا على ما ذكرته بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن من مزاعم بشأن بلاده خلال جلسات إحاطة باسم "الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن إيران تؤكد التزامها الدائم بتعهداتها التي تتوافق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.واتهمت دول غربية، بقيادة الولايات المتحدة، طهران مرارا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة وتزعم استخدامها في أوكرانيا دون تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، وهي الاتهامات التي ترفضها كل من موسكو وطهران.وتقول إيران إنها تدعم تحقيق السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية فورا، وتؤكد أنها لم تقدم أبدا أسلحة إلى أطراف الأزمة، مشيرة إلى أن أي محاولة لربط التعاون بين موسكو وطهران بأحداث أوكرانيا "له أهداف سياسية".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات سابقة، إن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.ولفت لافروف إلى أن الغرب لا يمكنهم تقديم حقائق فيما يتعلق بمثل تلك المزاعم حول توريد "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا.يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد إيران، شملت حظر توريد المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرة، بسبب مزاعم "الدعم العسكري" الإيراني للعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221229/لافروف-الغرب-لم-يقدم-دليلا-على-توريد-إيران-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1071714337.html

https://sputnikarabic.ae/20230810/مجددة-التأكيد-الخارجية-الإيرانية-لم-ولن-نقف-إلى-جانب-أي-من-الطرفين-في-الأزمة-الأوكرانية-1079955695.html

https://sputnikarabic.ae/20230626/إيران-أوكرانيا-لم-تقدم-إثباتات-بشأن-ادعاءاتها-بتزويدنا-روسيا-بالطائرات-المسيرة-1078524935.html

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