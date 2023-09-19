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https://sputnikarabic.ae/20230919/الرئيس-الجزائري-التدخل-العسكري-في-النيجر-ستكون-له-عواقب-وخيمة-على-المنطقة-1081209874.html
الرئيس الجزائري: التدخل العسكري في النيجر ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة
الرئيس الجزائري: التدخل العسكري في النيجر ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة
حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من أن التدخل العسكري في النيجر ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T22:14+0000
2023-09-19T22:14+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن، "التدخل العسكري الأجنبي له عواقب خطيرة على النيجر والمنطقة ككل".وأكد تبون في الوقت ذاته، تمسك الجزائر بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر بشكل سلمي.في نهاية يوليو، أعلنت القوات المسلحة في النيجر على التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وتشكيل مجلس وطني لحماية الوطن.وأدان قادة معظم الدول الغربية ومجموعة "إيكواس" الإنقلاب. وفي بداية أغسطس/ آب، اتخذ مشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول "إيكواس" خطة للتدخل العسكري في النيجر.يشار إلى النيجر هي مستعمرة سابقة لفرنسا، وكانت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البلاد على احتياطيات غنية من اليورانيوم، والتي تعتمد عليها فرنسا لإمداداتها.
https://sputnikarabic.ae/20230918/عقوبات-إيكواس-تمنع-دخول-المنتجات-الصيدلانية-إلى-النيجر-1081153587.html
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النيجر, أخبار النيجر, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الجزائري: التدخل العسكري في النيجر ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة

22:14 GMT 19.09.2023
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Toufik Doudou
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حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من أن التدخل العسكري في النيجر ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة.
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن، "التدخل العسكري الأجنبي له عواقب خطيرة على النيجر والمنطقة ككل".
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
عقوبات "إيكواس" تمنع دخول المنتجات الصيدلانية إلى النيجر
أمس, 12:08 GMT
وأكد تبون في الوقت ذاته، تمسك الجزائر بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر بشكل سلمي.
في نهاية يوليو، أعلنت القوات المسلحة في النيجر على التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وتشكيل مجلس وطني لحماية الوطن.
وأدان قادة معظم الدول الغربية ومجموعة "إيكواس" الإنقلاب. وفي بداية أغسطس/ آب، اتخذ مشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول "إيكواس" خطة للتدخل العسكري في النيجر.
يشار إلى النيجر هي مستعمرة سابقة لفرنسا، وكانت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البلاد على احتياطيات غنية من اليورانيوم، والتي تعتمد عليها فرنسا لإمداداتها.
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