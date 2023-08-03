https://sputnikarabic.ae/20230803/بالأرقام-النيجر-سابع-أكبر-منتج-لليورانيوم-في-العالم-1079759087.html

بالأرقام… النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم

بالأرقام… النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم

تصنف النيجر ضمن أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم في 2023، رغم أن إنتاجها من هذا المعدن عام 2022 تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في 2013. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

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ففي 2022، أصبح إنتاج النيجر نحو ألفي طن من اليورانيوم مقارنة بأكثر من 4,500 طن في عام 2013، حسبما تشير إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية.وتوجد في العالم 20 دولة تنتج اليورانيوم، وخلال 10 سنوات (2013 إلى 2022) بلغ إجمالي الإنتاج العالمي منه نحو 553 ألف طن.كيف تغير إنتاج النيجر من اليورانيوم منذ 2013؟خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ إجمالي إنتاج النيجر من اليورانيوم نحو 33 ألف طن، تمثل نحو 6 في المئة من الإنتاج الإجمالي العالمي.4 دول تنتج نحو 60 % من إنتاج اليورانيوم عالميا؟تشير إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية إلى أن 4 دول تنتج نحو 60 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي لليورانيوم خلال السنوات الـ 10 الماضية وهي:وبلغ إنتاج الدول الـ 4 خلال الفترة من 2013 حتى 2022 نحو 317 ألف طن يورانيوم من إجمالي الإنتاج العالمي خلال نفس الفترة، الذي يقدر بنحو 553 ألف طن.وفي وقت سابق، حذرت وسائل إعلام أمريكية مما وصفته بـ "سقوط النيجر في المدار الروسي، في إشارة إلى إطاحة العسكريين بالرئيس محمد أزوم والاستيلاء على السلطة في البلاد".وقالت: "إذا حدث ذلك سيزداد اعتماد العالم على روسيا للحصول على الطاقة النووية".ما هو ترتيب أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم؟هل إنتاج اليورانيوم يكفي احتياجات العالم؟تشير إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية إلى أن الإنتاج العالمي لليورانيوم لم يلب احتياجات العالم بنسبة كاملة منذ 2013.وكانت النسبة الأعلى في 2015، حيث وصلت نسبة الاكتفاء إلى 98 في المئة من الإنتاج العالمي، بينما سجل عام 2022، نسبة اكتفاء لم تتجاوز 74 في المئة.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وبينما فرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات اقتصادية على البلاد ولوحت باستخدام القوة العسكرية كخيار آخير لإعادة بازوم إلى السلطة، حذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".

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