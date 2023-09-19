https://sputnikarabic.ae/20230919/الرئيس-السوري-يتوجه-إلى-الصين-بزيارة-رسمية-1081187267.html
الرئيس السوري يتوجه إلى الصين بزيارة رسمية
الرئيس السوري يتوجه إلى الصين بزيارة رسمية
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد إلى الصين. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:34+0000
2023-09-19T11:34+0000
2023-09-19T11:34+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وكتبت الرئاسة عبر قناتها على "تلغرام": "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".وأضاف البيان: "يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية".وختم البيان: "يرافق الرئيس الأسد وفد سياسي واقتصادي".واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة السورية دمشق في 31 أغسطس/ آب، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.وقال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن "الأسد يستقبل أمير عبد اللهيان، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك".وأضاف البيان: "عبد اللهيان أبلغ الأسد بدعوة رئيسي (الرئيس الإيراني) لزيارة طهران".
https://sputnikarabic.ae/20230903/الأسد-يصدر-مرسوما-يلغي-محاكم-الميدان-العسكرية--1080661417.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الرئيس السوري يتوجه إلى الصين بزيارة رسمية
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أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد إلى الصين.
وكتبت الرئاسة عبر قناتها على "تلغرام
": "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".
وأضاف البيان: "يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية".
كما تشمل الزيارة عددًا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو والعاصمة بكين.
وختم البيان: "يرافق الرئيس الأسد وفد سياسي واقتصادي".
واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة السورية دمشق في 31 أغسطس/ آب، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
وقال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية
، اليوم الخميس، إن "الأسد يستقبل أمير عبد اللهيان، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك".
وأضاف البيان: "عبد اللهيان أبلغ الأسد بدعوة رئيسي (الرئيس الإيراني) لزيارة طهران".