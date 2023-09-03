https://sputnikarabic.ae/20230903/الأسد-يصدر-مرسوما-يلغي-محاكم-الميدان-العسكرية--1080661417.html
الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية
الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق الصادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:27+0000
2023-09-03T14:27+0000
2023-09-03T14:27+0000
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وبحسب المرسوم، يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.وأضاف المرسوم: "تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".
https://sputnikarabic.ae/20230903/الجيش-السوري-يحبط-هجوما-مزدوجا-لمسلحين-في-ريفي-الحسكة-والرقة-1080653805.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق الصادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم، يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
وأضاف المرسوم: "تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".