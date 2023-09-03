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الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية
الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق الصادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:27+0000
2023-09-03T14:27+0000
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وبحسب المرسوم، يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.وأضاف المرسوم: "تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية

14:27 GMT 03.09.2023
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Алексей Никольский
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق الصادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم، يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
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11:15 GMT
وأضاف المرسوم: "تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".
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