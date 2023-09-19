https://sputnikarabic.ae/20230919/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-25-و35-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1081187733.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:41+0000
2023-09-19T11:41+0000
2023-09-19T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وبحسب البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم اعتراض 16 صاروخا من طراز "أورغان" و "هيمارس".وتابع البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الغارات جوية ونيران المدفعية الروسية أفرادا ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تابايفكا وتشيرنيشينا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في منطقة لوغانسك الشعبية".ووفقا للدفاع: "تم القضاء ما يصل إلى 20 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير مركبتين، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"دي-30".وأضافت الدفاع: "في مناطق سيريبريانكا وغريغوروفكا وألكساندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث نقاط مراقبة تابعة لألوية الدفاع الإقليمية 67 و100 و109".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230919/سبوتنيك-توثق-استسلام-3-جنود-أوكرانيين-على-محور-سفاتوفسكي-في-لوغانسك-فيديو-1081179986.html
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القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية
11:41 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 19.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-25" و35 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وبحسب البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم اعتراض 16 صاروخا من طراز "أورغان" و "هيمارس".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 38 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه، وفي خيرسون".
وتابع البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الغارات جوية ونيران المدفعية الروسية أفرادا ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تابايفكا وتشيرنيشينا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في منطقة لوغانسك الشعبية".
ووفقا للدفاع: "تم القضاء ما يصل إلى 20 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير مركبتين، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"دي-30".
وقالت الدفاع: في اتجاه خيرسون، تم تدمير مستودعين للأسلحة تابعين للواء المشاة الميكانيكي السابع والخمسين واللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سلافيانسك وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع: "في مناطق سيريبريانكا وغريغوروفكا وألكساندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث نقاط مراقبة تابعة لألوية الدفاع الإقليمية 67 و100 و109".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.