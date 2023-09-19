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https://sputnikarabic.ae/20230919/الهند-تطرد-دبلوماسيا-كنديا-رفيع-المستوى-ردا-على-خطوة-مماثلة-من-أوتاوا-1081175297.html
الهند تطرد دبلوماسيا كنديا رفيع المستوى ردا على خطوة مماثلة من أوتاوا
الهند تطرد دبلوماسيا كنديا رفيع المستوى ردا على خطوة مماثلة من أوتاوا
قررت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السلطات الكندية التي اتهمت نيودلهي بالتورط في مقتل... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T07:04+0000
2023-09-19T07:06+0000
العالم
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وذكرت الخارجية الهندية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تم استدعاء المفوض السامي لكندا لدى الهند اليوم وإبلاغه بقرار حكومة الهند بطرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى مقيم في الهند. وقد طُلب من الدبلوماسي المعني مغادرة الهند خلال الأيام الخمسة المقبلة".وأضافت: "يعكس القرار قلق حكومة الهند المتزايد بشأن تدخل الدبلوماسيين الكنديين في شؤوننا الداخلية وتورطهم في أنشطة مناهضة للهند".وفي وقت سابق اليوم، وصفت وزارة الخارجية الهندية، الاتهامات الكندية لنيودلهي بشأن التورط في مقتل زعيم طائفة السيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا بأنها "سخيفة".وقالت الخارجية الهندية في بيان: "نرفض تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان وكذلك تصريح وزيرة خارجية البلاد. إن الاتهامات الموجهة للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة وذات دوافع".وأضافت الخارجية الهندية أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في حركة خالستان الذين حصلوا على اللجوء في كندا ويواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية".ودعت وزارة الخارجية الهندية كندا إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المعادية للهند على الأراضي الكندية.وكانت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أعلنت في وقت سابق، طرد دبلوماسي هندي رفيع المستوى من البلاد، على خلفية الاشتباه في تورط السلطات الهندية في مقتل زعيم طائفة السيخ، هارديب سينغ نيجار، في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.وكان رجلان ملثمان قد أطلقا النار على نيجار في ساحة انتظار السيارات في أحد المعابد في حزيران/ يونيو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230919/الهند-تصف-اتهامات-كندا-بشأن-تورط-نيودلهي-في-مقتل-زعيم-طائفة-السيخ-بالسخيفة-1081173818.html
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العالم
العالم

الهند تطرد دبلوماسيا كنديا رفيع المستوى ردا على خطوة مماثلة من أوتاوا

07:04 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 07:06 GMT 19.09.2023)
CC0 / / العلم الهندي
العلم الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
CC0 / /
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قررت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السلطات الكندية التي اتهمت نيودلهي بالتورط في مقتل زعيم طائفة السيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.
وذكرت الخارجية الهندية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تم استدعاء المفوض السامي لكندا لدى الهند اليوم وإبلاغه بقرار حكومة الهند بطرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى مقيم في الهند. وقد طُلب من الدبلوماسي المعني مغادرة الهند خلال الأيام الخمسة المقبلة".
وأضافت: "يعكس القرار قلق حكومة الهند المتزايد بشأن تدخل الدبلوماسيين الكنديين في شؤوننا الداخلية وتورطهم في أنشطة مناهضة للهند".
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
الهند تصف اتهامات كندا بشأن تورط نيودلهي في مقتل زعيم طائفة السيخ بـ"السخيفة"
04:16 GMT
وفي وقت سابق اليوم، وصفت وزارة الخارجية الهندية، الاتهامات الكندية لنيودلهي بشأن التورط في مقتل زعيم طائفة السيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا بأنها "سخيفة".
وقالت الخارجية الهندية في بيان: "نرفض تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان وكذلك تصريح وزيرة خارجية البلاد. إن الاتهامات الموجهة للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة وذات دوافع".
وأضافت الخارجية الهندية أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في حركة خالستان الذين حصلوا على اللجوء في كندا ويواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية".
ودعت وزارة الخارجية الهندية كندا إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المعادية للهند على الأراضي الكندية.
وكانت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أعلنت في وقت سابق، طرد دبلوماسي هندي رفيع المستوى من البلاد، على خلفية الاشتباه في تورط السلطات الهندية في مقتل زعيم طائفة السيخ، هارديب سينغ نيجار، في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.
وكان رجلان ملثمان قد أطلقا النار على نيجار في ساحة انتظار السيارات في أحد المعابد في حزيران/ يونيو الماضي.
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