https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-لدى-البنتاغون-زيلينسكي-غاضب-من-رغبة-الولايات-المتحدة-في-تجميد-الصراع-1081209035.html
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي غاضب من رغبة الولايات المتحدة في تجميد الصراع
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي غاضب من رغبة الولايات المتحدة في تجميد الصراع
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير راضٍ بشكل واضح عن الحديث عن هدنة محتملة تحت الضغط... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T20:51+0000
2023-09-19T20:51+0000
2023-09-19T20:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلّق ماكغريغور على لقطات من اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إذا نظرت إلى زيلينسكي، سترى أنه غاضب. أعتقد أنه يُطلب منه بشكل خاص تجميد الصراع. هذا ما نريده لأننا لا نستطيع الاستمرار".وأشار المستشار السابق في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب"، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد استنفدت مواردها البشرية بالكامل تقريبا ولن يتبقى لها شيء قريبا.ووصف التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الغربية، حول النجاحات المزعومة للأوكرانيين على خط المواجهة، بأنها "كذبة".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230919/خبير-عسكري-أمريكي-ليس-للغرب-فرصة-لكسب-الصراع-في-أوكرانيا-1081199520.html
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روسيا, العالم
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي غاضب من رغبة الولايات المتحدة في تجميد الصراع
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير راضٍ بشكل واضح عن الحديث عن هدنة محتملة تحت الضغط الأمريكي.
وعلّق ماكغريغور على لقطات من اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إذا نظرت إلى زيلينسكي، سترى أنه غاضب. أعتقد أنه يُطلب منه بشكل خاص تجميد الصراع. هذا ما نريده لأننا لا نستطيع الاستمرار".
وأشار المستشار السابق في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب"
، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد استنفدت مواردها البشرية بالكامل تقريبا ولن يتبقى لها شيء قريبا.
ووصف التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الغربية، حول النجاحات المزعومة للأوكرانيين على خط المواجهة، بأنها "كذبة".
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.