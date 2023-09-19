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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-لدى-البنتاغون-زيلينسكي-غاضب-من-رغبة-الولايات-المتحدة-في-تجميد-الصراع-1081209035.html
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي غاضب من رغبة الولايات المتحدة في تجميد الصراع
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي غاضب من رغبة الولايات المتحدة في تجميد الصراع
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير راضٍ بشكل واضح عن الحديث عن هدنة محتملة تحت الضغط... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T20:51+0000
2023-09-19T20:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلّق ماكغريغور على لقطات من اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إذا نظرت إلى زيلينسكي، سترى أنه غاضب. أعتقد أنه يُطلب منه بشكل خاص تجميد الصراع. هذا ما نريده لأننا لا نستطيع الاستمرار".وأشار المستشار السابق في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب"، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد استنفدت مواردها البشرية بالكامل تقريبا ولن يتبقى لها شيء قريبا.ووصف التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الغربية، حول النجاحات المزعومة للأوكرانيين على خط المواجهة، بأنها "كذبة".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230919/خبير-عسكري-أمريكي-ليس-للغرب-فرصة-لكسب-الصراع-في-أوكرانيا-1081199520.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي غاضب من رغبة الولايات المتحدة في تجميد الصراع

20:51 GMT 19.09.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير راضٍ بشكل واضح عن الحديث عن هدنة محتملة تحت الضغط الأمريكي.
وعلّق ماكغريغور على لقطات من اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إذا نظرت إلى زيلينسكي، سترى أنه غاضب. أعتقد أنه يُطلب منه بشكل خاص تجميد الصراع. هذا ما نريده لأننا لا نستطيع الاستمرار".
وأشار المستشار السابق في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب"، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد استنفدت مواردها البشرية بالكامل تقريبا ولن يتبقى لها شيء قريبا.
ووصف التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الغربية، حول النجاحات المزعومة للأوكرانيين على خط المواجهة، بأنها "كذبة".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي: ليس للغرب فرصة لكسب الصراع في أوكرانيا
14:13 GMT
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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