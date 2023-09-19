https://sputnikarabic.ae/20230919/مقاتلتا-ميغ--31-تطلقان-صواريخ-جو--جو-في-مناورات-فينفال-2023-فيديو-1081176263.html
مقاتلتا "ميغ- 31" تطلقان صواريخ "جو- جو" في مناورات "فينفال 2023"... فيديو
مقاتلتا "ميغ- 31" تطلقان صواريخ "جو- جو" في مناورات "فينفال 2023"... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" تعترض صورايخ كروز لعدو مفترض فوق بحر تشوكشي في إطار مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي "فينفال... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T07:47+0000
2023-09-19T07:47+0000
2023-09-19T07:47+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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ويظهر مقطع الفيديو المنشور، اليوم الثلاثاء، إطلاق صواريخ بعيدة المدى ومتناهية الدقة من البوارج الحربية الروسية.وانطلقت طائرتان من طراز "ميغ-31" من مطار أنادير، ودمرت أطقمها الأهداف الجوية باستخدام صواريخ جو-جو.وبعد الانتهاء من المهام الموكلة إليهما، عادت المقاتلتان إلى مطارهما الأصلي.بالإضافة إلى المركبات المدرعة ذات العجلات والمجنزرة ذات القدرة العالية على اختراق الدفاعات المعادية.وخلال المناورات، تم إطلاق صواريخ كروز بنجاح على موقع مستهدف معقد في الجزء الشمالي الشرقي من بحر بيرينغ، وتعتبر جميع أطوار التدريبات ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى تحسين جاهزية القوات عملياتيا على الحدود الشمالية الشرقية لروسيا.وأعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس الاثنين، بأن أسطول المحيط الهادئ بدأ بالتدريبات التكتيكية "فينفال 2023" على حماية اتصالات طريق بحر الشمال، ويتم إجراء التمرين تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
مقاتلتا "ميغ- 31" تطلقان صواريخ "جو- جو" في مناورات "فينفال 2023"... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" تعترض صورايخ كروز لعدو مفترض فوق بحر تشوكشي في إطار مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي "فينفال 2023"
ويظهر مقطع الفيديو المنشور، اليوم الثلاثاء، إطلاق صواريخ بعيدة المدى ومتناهية الدقة من البوارج الحربية الروسية.
وانطلقت طائرتان من طراز "ميغ-31" من مطار أنادير، ودمرت أطقمها الأهداف الجوية باستخدام صواريخ جو-جو.
وبعد الانتهاء من المهام الموكلة إليهما، عادت المقاتلتان إلى مطارهما الأصلي.
ويشارك في التمرين التكتيكي "فينفال-2023" نحو عشرة آلاف عسكري وأكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية، تشمل: السفن الحربية وسفن الدعم، والغواصات والطائرات والمروحيات، ومنظومتي الصواريخ الساحلية "بال" و"باستيون".
بالإضافة إلى المركبات المدرعة ذات العجلات والمجنزرة ذات القدرة العالية على اختراق الدفاعات المعادية.
وخلال المناورات، تم إطلاق صواريخ كروز بنجاح على موقع مستهدف معقد في الجزء الشمالي الشرقي من بحر بيرينغ، وتعتبر جميع أطوار التدريبات ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى تحسين جاهزية القوات عملياتيا على الحدود الشمالية الشرقية لروسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع
، يوم أمس الاثنين، بأن أسطول المحيط الهادئ بدأ بالتدريبات التكتيكية "فينفال 2023" على حماية اتصالات طريق بحر الشمال، ويتم إجراء التمرين تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.