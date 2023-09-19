عربي
https://sputnikarabic.ae/20230919/مقاتلتا-ميغ--31-تطلقان-صواريخ-جو--جو-في-مناورات-فينفال-2023-فيديو-1081176263.html
مقاتلتا "ميغ- 31" تطلقان صواريخ "جو- جو" في مناورات "فينفال 2023"... فيديو
مقاتلتا "ميغ- 31" تطلقان صواريخ "جو- جو" في مناورات "فينفال 2023"... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" تعترض صورايخ كروز لعدو مفترض فوق بحر تشوكشي في إطار مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي "فينفال... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T07:47+0000
2023-09-19T07:47+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/96/1016689629_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_0bdbb921775c3bcf6318b070df825d9d.jpg
ويظهر مقطع الفيديو المنشور، اليوم الثلاثاء، إطلاق صواريخ بعيدة المدى ومتناهية الدقة من البوارج الحربية الروسية.وانطلقت طائرتان من طراز "ميغ-31" من مطار أنادير، ودمرت أطقمها الأهداف الجوية باستخدام صواريخ جو-جو.وبعد الانتهاء من المهام الموكلة إليهما، عادت المقاتلتان إلى مطارهما الأصلي.بالإضافة إلى المركبات المدرعة ذات العجلات والمجنزرة ذات القدرة العالية على اختراق الدفاعات المعادية.وخلال المناورات، تم إطلاق صواريخ كروز بنجاح على موقع مستهدف معقد في الجزء الشمالي الشرقي من بحر بيرينغ، وتعتبر جميع أطوار التدريبات ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى تحسين جاهزية القوات عملياتيا على الحدود الشمالية الشرقية لروسيا.وأعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس الاثنين، بأن أسطول المحيط الهادئ بدأ بالتدريبات التكتيكية "فينفال 2023" على حماية اتصالات طريق بحر الشمال، ويتم إجراء التمرين تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/96/1016689629_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3de8ac99a78c59e2c623cfa1e9b30d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

مقاتلتا "ميغ- 31" تطلقان صواريخ "جو- جو" في مناورات "فينفال 2023"... فيديو

07:47 GMT 19.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovمقاتلة ميغ-31
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
تابعنا عبرTelegramNabd
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" تعترض صورايخ كروز لعدو مفترض فوق بحر تشوكشي في إطار مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي "فينفال 2023"
ويظهر مقطع الفيديو المنشور، اليوم الثلاثاء، إطلاق صواريخ بعيدة المدى ومتناهية الدقة من البوارج الحربية الروسية.
وانطلقت طائرتان من طراز "ميغ-31" من مطار أنادير، ودمرت أطقمها الأهداف الجوية باستخدام صواريخ جو-جو.
وبعد الانتهاء من المهام الموكلة إليهما، عادت المقاتلتان إلى مطارهما الأصلي.
ويشارك في التمرين التكتيكي "فينفال-2023" نحو عشرة آلاف عسكري وأكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية، تشمل: السفن الحربية وسفن الدعم، والغواصات والطائرات والمروحيات، ومنظومتي الصواريخ الساحلية "بال" و"باستيون".
بالإضافة إلى المركبات المدرعة ذات العجلات والمجنزرة ذات القدرة العالية على اختراق الدفاعات المعادية.
وخلال المناورات، تم إطلاق صواريخ كروز بنجاح على موقع مستهدف معقد في الجزء الشمالي الشرقي من بحر بيرينغ، وتعتبر جميع أطوار التدريبات ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى تحسين جاهزية القوات عملياتيا على الحدود الشمالية الشرقية لروسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس الاثنين، بأن أسطول المحيط الهادئ بدأ بالتدريبات التكتيكية "فينفال 2023" على حماية اتصالات طريق بحر الشمال، ويتم إجراء التمرين تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала