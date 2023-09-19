https://sputnikarabic.ae/20230919/هل-تكون-اتفاقية-الملاحة-البحرية-عامل-توتر-بين-الكويت-والعراق؟-1081199761.html

هل تكون اتفاقية الملاحة البحرية عامل توتر بين الكويت والعراق؟

هل تكون اتفاقية الملاحة البحرية عامل توتر بين الكويت والعراق؟

علّق مجلس الوزراء الكويتي على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة "خور عبد الله" "بعدم دستورية قانون تصديق... 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T14:08+0000

2023-09-19T14:08+0000

2023-09-19T14:08+0000

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هل تكون اتفاقية الملاحة البحرية عامل توتر بين الكويت والعراق؟ هل تكون اتفاقية الملاحة البحرية عامل توتر بين الكويت والعراق؟

وقال المجلس في بيان له، إن "حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة"، داعيًا العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق.وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمنوأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله".ودعت دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق.وأشار إلى أن هذا الحكم ملزم للحكومة العراقية في مفاتحة الجانب الكويتي والأمم المتحدة بضرورة الذهاب لاتفاقية جديدة لتنظيم الملاحة بين البلدين.وأعرب الخضر عن اعتقاده أن حكومة السوداني لا تريد إثارة ملفات فيها حساسية مع دول الجوار العربي، في الوقت الذي تسعى فيه لتقوية هذه العلاقات، كما أوضح أن العراق مستعد تماما للدخول في مفاوضات مع الجانب الكويتي إلا أن الأخير، من المبكر القول إنه مستعد لأن يقبل بهذه المفاوضات.وأكد على أن جميع السلطات العراقية بما فيها المحكمة الاتحادية صادقت على اتفاقية خور عبد الله ووافق عليها البرلمان الكويتي والحكومة الكويتية، وبالتالي أودعت إلى الأمم المتحدة ولها صفة دولية.وشدد المناع، على ضرورة احترام ما تم التوقيع عليه، لأن عدم الالتزام بهذا يعني خرقا للقرار الدولي، وأن على الحكومة العراقية معالجة هذا الموقف إذا أرادت أن تكون هناك علاقات طيبة وقوية مع الكويت، منوها إلى أن إلغاء الاتفاقية يجعل الحكومة العراقية في محل شك من قبل أي دولة أخرى تتعاقد معها.ولفت حازم إلى ضرورة اتجاه الحكومة العراقية للمحاكم الدولية وأن تكون هناك لجان استشارية خاصة للدفاع عن حقها في المياه وأحقيته في الخور من خلال ما يملك من أدلة قديمة وخرائط.وأشار إلى أن اللجوء للمفاوضات يمكن أن يحل المشكلات بين الجانبين بمشاركة وسطاء من دول الخليج.

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