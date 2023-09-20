https://sputnikarabic.ae/20230920/إعلام-السفارة-الأمريكية-في-لبنان-تتعرض-لإطلاق-نار--1081250416.html
إعلام: السفارة الأمريكية في لبنان تتعرض لإطلاق نار
إعلام: السفارة الأمريكية في لبنان تتعرض لإطلاق نار
أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الخميس، أن المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في بلدة عوكر تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T22:45+0000
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بيروت - سبوتنيك. وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، بحسب مصادر من السفارة الأمريكية "أن الرصاص أصاب البوابة الرئيسية للسفارة وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر إلى منطقة بيت الشعار".وقالت القناة نقلا عن السفارة إنه "في الساعة 10 و37 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة صغيرة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. ولم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، قد أحيت أمس الأربعاء، الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير مبنى السفارة الأمريكية في عوكر عام 1984، وأدى إلى سقوط 24 قتيلاً.وقالت السفارة في منشور لها على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) "اليوم نكرم ذكرى الزملاء الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدناهم".
https://sputnikarabic.ae/20230508/مبنى-السفارة-الأمريكية-الجديد-في-لبنان-يثير-ضجة-على-مواقع-التواصل-استخبارات-أم-قاعدة-عسكرية؟-1076776431.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إعلام: السفارة الأمريكية في لبنان تتعرض لإطلاق نار
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أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الخميس، أن المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في بلدة عوكر تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين.
بيروت - سبوتنيك
. وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، بحسب مصادر من السفارة الأمريكية "أن الرصاص أصاب البوابة الرئيسية للسفارة وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر إلى منطقة بيت الشعار".
وقالت القناة نقلا عن السفارة إنه "في الساعة 10 و37 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة صغيرة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. ولم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".
وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، قد أحيت أمس الأربعاء، الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير مبنى السفارة الأمريكية
في عوكر عام 1984، وأدى إلى سقوط 24 قتيلاً.
وقالت السفارة في منشور لها على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) "اليوم نكرم ذكرى الزملاء الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدناهم".